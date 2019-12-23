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Çebi: Beşiktaş'ı karşınıza almayın!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
 23 Aralık 2019 15:09
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Çebi: Beşiktaş'ı karşınıza almayın!

Beşiktaş'ta gündem hakem kararları... Derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah beyazlılarda yönetim düzenlendiği basın toplantısında TFF ve MHK'ye seslendi.

Basın toplantısında hakem kararlarını eleştiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:

"Sayın Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.

"ADALETİ TÜM TAKIMLAR İÇİN İSTİYORUZ"

Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz.

Henüz ikinci ayını doldurmamış bir yönetimiz. Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.

Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir.

"ADİL BİR FUTBOL İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız.

Türkiye'de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda.

"HAKEMLER BİZİ DOĞRAYAMAZ"

Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak.

Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!

"ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"

Dün maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir.

Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahçup olalım. İfadelerini kullandı
NTV
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