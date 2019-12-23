Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti		 
CHP'den rüşvet iddialarına yanıt		 
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı		 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekrem İmamoğlu, 6 aylık dönemini değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık dönemini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı
 23 Aralık 2019 15:16
Yazdır
Ekrem İmamoğlu, 6 aylık dönemini değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık dönemini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu'nun Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İBB üst yönetimi, daire başkanları ve iştiraklerin genel müdürleri de yer aldı. İBB yöneticileri, İmamoğlu konuşma yaptığı sırada kürsünün arkasına kurulan platformda oturdu.

"MANSUR YAVAŞ'A KARŞI SÜRDÜRÜLEN İFTİRA SÜRECİNİ KINIYORUM"

Konuşmasının başında CHP'li belediye başkanlarına yönelik bir saldırının söz konusu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 'Bu saldırı, ne yazık ki Ankara'da gelenek haline gelmiş. Açıkçası; çok acıyla, üzüntüyle, kaygıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca Ankaralı'nın oy verip seçtiği, güvenini ortaya koyduğu Mansur Yavaş'a karşı sürdürülen iftira ve soruşturma sürecini buradan kınıyorum. Bu kampanyaların mutlak sonuçsuz kalacağına da inancım tamdır. Ankara'da yürüttüğü hizmet politikalarıyla, tasarruf politikalarıyla, yine çok başarılı uygulamaları ve görev anlayışıyla Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu, buradan bütün gücümüzle kendisini desteklediğimizi ifade edelim. Özellikle CHP'li belediyelere yapılan bu müdahaleler, sanki güncel ve sıradan bir vakaymış gibi dile getiriliyor. Bu düşündürücü. Belediyesine müfettiş gelmemiş, hakkında inceleme başlatılmamış, hatta 'Seçimi kazandı' diye geçmişe dönük de incelemesi ve müfettiş taraması sıklıkla ve baskı üstüne baskı yapılmasını da kınıyorum. Yine Urla'da, seçilmiş bir belediye başkanımıza yapılan tutuklama sürecini de kaygıyla izlediğimi belirmek istiyorum. Hele hele yerine kayyum atanmasını da protesto ediyorum. İnsanların eğer terörle ilişkisi var ise ve terörle ilgili bir süreç denetimine tabiyse, bu ne tesadüftür ki hep seçimden sonra oluyor. Seçimden önce bunların hiçbirisi ortaya çıkmıyor" diye konuştu.

'İŞE, 6 MİLYAR LİRALIK BORCU TESLİM ALARAK BAŞLADIK"

Sunumuna finansal alanda yaptığı çalışmalardan bahsederek başlayan İmamoğlu, yaklaşık olarak 6 milyar liralık bir borcu teslim alarak işe başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

'İş başı yaptıktan bir hafta sonra, personelimizin maaşlarını ödeyecek paramız yoktu kasamızda. Bizden önceki yönetimin yaptığı bütçeye göre, yıl sonuna kadar 7,9 milyar liralık da bir büyük bütçe açığı devraldık. Yani 6 milyar liralık vadesi geçmiş borç ve artı, sene sonuna kadar da 8 milyar liralık da bütçe açığı. Yani işbaşı yaptığımız 26 Haziran'da, İBB'de toplamda 14 milyarlık bir kara delik devraldık. İlk altı ayımızda öncelikle işte bu 14 milyar liralık açığı yönettik. Üstelik İBB'nin ve bağlı şirketlerinin gelirlerinde de ekonomik kriz yüzünden ciddi bir gerileme yaşanmışken. Üstelik, bize ödenmesi gereken 1 milyar liranın üstünde Maliye Bakanlığı payı, bize ödenmek yerine Türkiye tarihinde görülmemiş şekilde, bizden önceki yönetime kullandırılmış ve kasa bize teslim edilmiş olmasına karşın, biz, bu büyük krizi, bu devasa finansal açığı yönettik. Yönetmekle de kalmadık, 6 ayın sonunda vadesi geçmiş borçlarda neredeyse artış da olmadı"

"900 MİLYON LİRA KAR İLE BU YILI KAPATIYORUZ"

İBB iştiraklerinin ihalelere girmesiyle 900 milyon lira kar edildiğini ifade eden İmamoğlu, 'İştiraklerimizin ihalelere girmesi sonucu, başkalarının şirketlerine 400 milyon liraya ihale edilen işleri, 200 milyon liraya belediye iştiraki şirketlerimiz yapar hale geldi. İlk altı ayda iştiraklerdeki bu fotoğrafı tersine çevirdik. Bu da çok büyük başarı. Hizmette devamlılığı sağladık. İGDAŞ hariç, iştiraklerimizde yaklaşık 500 milyonluk fark yarattık ve kara geçirdik. İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kar ile bu yılı kapattığımızı müjdelemek isterim" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti
23 Aralık 2019 16:34		 CHP'den rüşvet iddialarına yanıt
23 Aralık 2019 15:45
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
23 Aralık 2019 14:14		 'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'
23 Aralık 2019 13:43
Soylu: FETÖ'nün TBMM'ye soktuğu vekil, o iddiaları yayıyor
23 Aralık 2019 13:34		 Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
23 Aralık 2019 13:16
Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor
23 Aralık 2019 13:14		 'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'
23 Aralık 2019 12:50
MHP'li Başkana saldırı, ağır yaralandı
23 Aralık 2019 11:22		 Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
23 Aralık 2019 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Dışişleri'nden, Cemal Kaşıkçı kararı açıklaması16:46 - Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama16:37 - İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'16:34 - Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi16:34 - GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti16:27 - PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza16:24 - Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor16:18 - Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı16:15 - FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis16:08 - Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti
16:04 - Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı15:58 - Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı15:54 - Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak15:45 - CHP'den rüşvet iddialarına yanıt15:41 - Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı15:35 - Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame15:28 - İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı15:26 - Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Asker uğurlama 1
topalak 2
gözlemlerime dayanarak 2
ayrılmaz üçlü 3
çekip gitme isteği 3
3'ü bir arada 4
mtv,ehliyet,pasaport harçlarına yüzde 22 zam 3
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
istavrit 1
ahmet haşim çirkinliği 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam