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YÖK'ten teknik bilimler lisansiyeri kararı!

Yükseköğretim Kurulu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile Bilgisayar Öğretmenliği Programı mezunlarının Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına karar verdi.
 04 Ocak 2020 10:04
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YÖK'ten teknik bilimler lisansiyeri kararı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Programlarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-4 maddesinde zikredilen Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla Fen Bilimleri ve Teknik Bilimleri Lisansiyeri sayılmalarının uygun olmadığına karar vermiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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