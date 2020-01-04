YÖK'ten teknik bilimler lisansiyeri kararı!
Yükseköğretim Kurulu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile Bilgisayar Öğretmenliği Programı mezunlarının Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına karar verdi.
|04 Ocak 2020 10:04
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Programlarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-4 maddesinde zikredilen Teknik Hizmetler Sınıfında görev almak şartıyla Fen Bilimleri ve Teknik Bilimleri Lisansiyeri sayılmalarının uygun olmadığına karar vermiştir.
İŞTE YÖK YAZISI
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