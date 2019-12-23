Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame
|23 Aralık 2019 15:35
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EYÜPSULTAN'da yol ortasında 39 yaşındaki kadın doktor Şeyda A'yı trafikte darp
ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Hasan Hüseyin B. hakkındaki
soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Hasan Hüseyin B. hakkında "Trafik
güvenliğini tehlikeye sokma", "Basit yaralama" ve "Hakaret"
suçlarından iddianame 1 yıldan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle düzenledi.
Şüphelinin kadın doktoru darp ettiği anlara ilişkin görüntüler çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Aralık günü şüpheli Hasan Hüseyin B'nin trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde trafikte seyrettiği anlatıldı. tehlikeli araç kullanımı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı, şüphelinin hakaret ve küfürlerle müştekiyi darp ettiği, olayı çevredeki vatandaşların ayırdığı da iddianamede yer aldı. Savcılık, şüpheli Hasan Hüseyin B. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıldan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Hasan Hüseyin B. önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kadın sürücü Şeyda A. trafikte aniden durması üzerine korna çaldığı öndeki aracın sürücüsü şüpheli Hasan Hüseyin B. tarafından darp edilmişti. Kadın sürücünün darp edilmesi, arkadan gelen sürücünün araç kamerasına da yansımıştı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli Hasan Hüseyin B. gözaltına alınmıştı. Darp edilen kadın sürücü Şeyda A.'nın şikayeti üzerine sürücü Hasan Hüseyin B. Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğince teslim alınıp daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüştü. Şüpheli Hasan Hüseyin B. suçlamaları reddetmiş ancak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 19 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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