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CHP'den rüşvet iddialarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" dedi
 23 Aralık 2019 15:45
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CHP'den rüşvet iddialarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" dedi.

CHP'li Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında; basın mensuplarının, Ankara'daki 25 milyonluk rüşvet tartışmaları ve Eski CHP'li Sinan Aydın Aygün'ün bugün düzenlediği basın toplantısına ilişkin soruya, "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değiştirmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri artık Büyükşehirlerimizde cirit atamayacaklardır" şeklinde yanıt verdi.
İhlas Haber Ajansı
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