CHP'den rüşvet iddialarına yanıt
|23 Aralık 2019 15:45
|Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" dedi.
CHP'li Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında; basın mensuplarının, Ankara'daki 25 milyonluk rüşvet tartışmaları ve Eski CHP'li Sinan Aydın Aygün'ün bugün düzenlediği basın toplantısına ilişkin soruya, "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değiştirmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri artık Büyükşehirlerimizde cirit atamayacaklardır" şeklinde yanıt verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti
23 Aralık 2019 16:34
|Ekrem İmamoğlu, 6 aylık dönemini değerlendirdi
23 Aralık 2019 15:16
|Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
23 Aralık 2019 14:14
|'İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz'
23 Aralık 2019 13:43
|Soylu: FETÖ'nün TBMM'ye soktuğu vekil, o iddiaları yayıyor
23 Aralık 2019 13:34
|Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
23 Aralık 2019 13:16
|Davutoğlu ve Babacan'dan sonra bir eski bakan daha parti kuruyor
23 Aralık 2019 13:14
|'İBB, Kanal İstanbul protokolünden çekilecek'
23 Aralık 2019 12:50
|MHP'li Başkana saldırı, ağır yaralandı
23 Aralık 2019 11:22
|Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
23 Aralık 2019 10:17