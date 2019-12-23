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Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı

TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur: (Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi) 6 Şubat'ta vahim olay yaşandıktan sonra, 33 gün sonra yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Martta inşaatına başladığımız projeyi 8,5 ay sonra tamamlayarak ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim etmiş olacağız
 23 Aralık 2019 16:18
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Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı

TOKİ Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesine ilişkin, "6 Şubat'ta vahim olay yaşandıktan sonra, 33 gün sonra yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Martta inşaatına başladığımız projeyi 8,5 ay sonra tamamlayarak ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2019'da meydana gelen vahim olayın hemen ardından söz konusu bölgedeki binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulan ekiplerce incelendiğini söyledi.

Çöken Yeşilyurt Apartmanı haricinde, bölgedeki 9 binanın riskli olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Sungur, "Bu binaların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdik. Burada yıkımdan önce tespit edilen binaların en önemli eksiklikleri mühendislik hizmeti almamış yapılar olmasıydı. Ayrıca, bir kısmında projesinde gösterilmiş olan kat sayılarına uyulmadığı da tespit edilmişti. Binaların kat planlarının da projelerinde olan değerlerden daha büyük yapıldığı tespit edilmişti." dedi.

TOKİ'nin bölgede 8 bloktan oluşan dönüşüm projesini tamamladığını bildiren Sungur, şunları kaydetti:

"Projemizde, 55 tanesi 3+1, 50 tanesi de 2+1 nitelikli konutlardan oluşmak üzere 105 adet daire ve 25 adet dükkan var. 3+1 konutlarımızın büyüklükleri 100-115 metrekare, 2+1 konutlarımızın büyüklükleri ise 80-90 metrekare. Proje bölgesinde önceden 7 ve 10 katlı olan binaların bulunuyordu. Biz burada zemin artı 5 kat olacak şekilde bir proje yaptık. Ayrıca, mahallede ciddi bir otopark problemi de var. Bizim geliştirdiğimiz projede 40'ı kapalı olmak üzere 85 araçlık otopark alanı mevcut. Projemiz sosyal donatıları da içeriyor."

Sungur, tamamlanan projenin en önemli unsurunun yatay mimariye gösterilen özen olduğunu vurguladı.

- "Gelecek yıl 10 binin üzerinde konutu dönüştürmüş olacağız"

Mustafa Levent Sungur, olayın üzerinden 10 ay geçtikten sonra projenin tamamlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta vahim olay yaşandıktan sonra, biz 33 gün sonra yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Martta inşaatına başladığımız projeyi 8,5 ay sonra tamamlayarak ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Burada en önemli unsurlardan biri, yapılan bütün dairelerin hak sahiplerinin konutlarında yapılan tespitlere göre gerçekleştirilmiş olması... Tespitlere göre, daire büyüklüklerine karar verildi ve hak sahiplerinin mağdur olmayacağı şekilde sistem geliştirildi. Yapım aşamasında binaları incelemeye gelen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi."

Yeşilyurt Apartmanı bölgesinde gerçekleştirdikleri projenin İstanbul'a örnek bir proje olacağını vurgulayan Sungur, "Bakanlığımızın destek ve koordinasyonunda, TOKİ olarak, biz İstanbul'da çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse, Üsküdar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Zeytinburnu'nda önemli projeleri başlattık. Bu projelerin tamamlanmasıyla toplamda 10 binin üzerinde konutu dönüştürme imkanı bulacağız. Bu projelerimizi gelecek yıl sonu itibarıyla bitirip hak sahiplerine teslim etme niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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