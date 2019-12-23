Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti		 
CHP'den rüşvet iddialarına yanıt		 
Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı		 
Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları alınıyor		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor

Rekabet Kuruluna, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devri için başvuruldu
 23 Aralık 2019 16:24
Yazdır
Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor

Rekabet Kuruluna, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devri için başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurula, Astaldi S.P.A'nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için başvuruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
23 Aralık 2019 12:10		 İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi
23 Aralık 2019 10:23
300 bin oto işçisini elektrik çarpacak
23 Aralık 2019 09:33		 100 milyon dolarlık KAMP... 2.500 takım gelecek
22 Aralık 2019 14:35
Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor
22 Aralık 2019 12:47		 Türkiye Çin'e 'ihracat treni' gönderecek
22 Aralık 2019 12:24
El işçiliyle çocuk mobilyası üretip dünyaya satıyor
22 Aralık 2019 09:06		 Bakan Pekcan:'Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz
21 Aralık 2019 13:18
Kardemir'den 'suç duyurusu' açıklaması
21 Aralık 2019 12:15		 İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi
21 Aralık 2019 10:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Dışişleri'nden, Cemal Kaşıkçı kararı açıklaması16:46 - Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama16:37 - İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'16:34 - Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi16:34 - GENAR'dan dikkat çeken Cem Uzan tespiti16:27 - PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza16:24 - Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini devrediyor16:18 - Yeşilyurt Apartmanı bölgesindeki kentsel dönüşüm tamamlandı16:15 - FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis16:08 - Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti
16:04 - Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı15:58 - Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı15:54 - Türkiye'de elektrikli araç sayısı 2030 yılında 2,5 milyona ulaşacak15:45 - CHP'den rüşvet iddialarına yanıt15:41 - Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı15:35 - Kadın doktoru darp eden şüpheliye 3 ayrı suçtan iddianame15:28 - İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı15:26 - Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasıl desem 1
yılın son günü 2
divan edebiyatı 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 4
iğneden korkma 3
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 1
sükut etmek 1
görülen lüzum üzerine 3
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
a101 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam