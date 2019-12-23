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PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 7 bin 500 TL para cezası verdi
 23 Aralık 2019 16:27
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PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya, Galatasaray karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 7 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Tuzlaspor'un, 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor'un, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor idarecisi Muhammet Ali Kanıçok'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 17.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Gökhan Çıra'nın, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Bayram Olgun'un, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor sporcusu Kerem Şahin'in, kavga eylemi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Tuzlaspor teknik sorumlusu Gürses Kılıç hakkında, müsabaka sonrası resmi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Eyüpspor Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GMG Kırklarelispor Kulübü malzemecisi İsmet Cuci'nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 18.12.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Vanspor FK'nın, 17.12.2019 tarihinde oynanan Vanspor FK-Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Vanspor FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yılport Samsunspor Kulübünün, 17.12.2019 tarihinde oynanan Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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