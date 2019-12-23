Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı
|23 Aralık 2019 16:59
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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları ve ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Aralarında muvazzaf astsubay, ihraç edilen polis ve ebe ile eski askeri öğrencinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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