Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı
|23 Aralık 2019 17:02
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Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.
Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve darbetmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.
Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.
Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Görgü tanıkları, aracı kullanan Neslihan Akıllı'nın çığlık atmaya başladığını, bunun üzerine aracın başına toplanan vatandaşların kadının bıçaklanmış olduğunu görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Murat Kaya'yı darbetmeye başladığını anlattı.
Olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise Akıllı'nın kullandığı aracın yol ortasında aniden durduğu, vatandaşların aracın başına koşuştuğu ve Sapmaz'ı aracın içinden çıkararak darbettiği görülüyor.
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