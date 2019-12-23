Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|23 Aralık 2019 17:05
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9380
|5,9390
|5,9470
|5,9480
|Avro
|6,5850
|6,5860
|6,5980
|6,5990
|Sterlin
|7,7190
|7,7580
|7,6660
|7,7050
|İsviçre Frangı
|6,0350
|6,0650
|6,0450
|6,0750
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9050
|5,9650
|5,9100
|5,9700
|Avro
|6,5400
|6,6100
|6,5450
|6,6150
|Sterlin
|7,6570
|7,8070
|7,6000
|7,7600
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