Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 liradan işlem gördü
|23 Aralık 2019 17:27
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 artışla 284,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 462,00 lira, Cumhuriyet altını 1.892,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 284,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|282,50
|282,70
|283,80
|284,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.862,00
|1.883,00
|1.871,00
|1.892,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|257,65
|261,65
|259,00
|263,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.819,00
|1.839,00
|1.828,00
|1.848,00
|Yarım Ziynet
|910,00
|920,00
|914,00
|924,00
|Çeyrek Ziynet
|455,00
|460,00
|457,00
|462,00
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