Emekli okul müdürünün liderliğini yaptığı uyuşturucu örgütüne darbe
|23 Aralık 2019 17:41
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Hakkari merkezli düzenlenen ve emekli okul müdürünün liderliğini yaptığı örgüte yönelik yapılan operasyonda 10 kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Aralık 2019 günü ilimiz merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak yapılan Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bayram Çiçek operasyonu kapsamında 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyon neticesinde toplamda 51.61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu maddenin sevkini sağlayan örgüt lideri emekli okul müdürü başta olmak üzere toplamda 10 şüpheli adli mercilerce tutuklanmış, 5'i mahkemece adli kontrol şartı olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışması devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat sürmektedir" denildi.
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