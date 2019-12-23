Ömer Çelik'te 'Togo kuleleri tartışması' açıklaması		 
Sessiz katile uykuda yakalanmayın		 
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek		 
Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor		 
Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz

İlber Ortaylı: Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz
 23 Aralık 2019 17:45
Yazdır
İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 29'uncusunu gerçekleştirdiği Kariyer Eğitim Günleri etkinliğinin finali, İstanbul Kongre Merkezi'nde Kariyer Zirvesi ile yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ile akademisyen, uzman ve eğitmen katıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, zirvede yaptığı konuşmada, bir gencin nasıl yetişmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmelerinin önemini vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilirseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz. Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım. Birçok zanaat için ücretli ya da ücretsiz kurslar var. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz."

Ortaylı, obezite tehdidine karşı çocukların ve gençlerin spora önem vermesini istedi.

- "Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şey değil"

Youtuber Oğuzhan Uğur ise dijital medyanın televizyonlardan farklı olduğunu belirterek, "Bizim daha önce bir RTÜK'ümüz yoktu ama artık var. Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şeyler değil. Televizyonda genellikle 'konuk' sunuluyor. Ama biz kendimizi sunuyoruz ve yalnızca beğenen izliyor. Ağırlıklı olarak gençler tarafından izleniyoruz ancak her yaştan izleyici kitlemiz var. Geçmişteki taktikleri denemek yerine kendimiz yeni bir taktik bulmalıyız." şeklinde konuştu.

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Fuarı'nda gençler firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgiler aldı. Gençler, oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kuruluşlara CV'lerini bırakma imkanı da elde etti. İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı Kariyer İBB standında da gençlerden online iş başvurusu alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnatla doğunca ailesi adını 'İnat' koydu
23 Aralık 2019 19:19		 Sessiz katile uykuda yakalanmayın
23 Aralık 2019 18:49
Biyolojik ailesini arayan genç kadına 4 aile adayı çıktı
23 Aralık 2019 15:41		 İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
23 Aralık 2019 15:28
Uzman erbaşlara özel sosyal tesis, Ankara'da açıldı
23 Aralık 2019 14:31		 Abant'ta ruam şüphesi olan atların sahiplerine de test yapıldı
23 Aralık 2019 14:12
Aynada, gizli kamera olup olmadığını nasıl anlarsınız?
23 Aralık 2019 11:59		 CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi: Bir saatte 82 lira topladı
23 Aralık 2019 10:47
Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı
23 Aralık 2019 10:41		 Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi
23 Aralık 2019 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - İnatla doğunca ailesi adını 'İnat' koydu19:15 - Vali, makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi19:11 - Rekabet Kurulu'ndan V.O.S.S. VARİNAK'a para cezası19:07 - Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı19:04 - Ömer Çelik'te 'Togo kuleleri tartışması' açıklaması18:57 - İzmirliler yağmur altında 'su kuyruğu'nda18:52 - Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi18:49 - Sessiz katile uykuda yakalanmayın18:45 - İmamoğlu: Bu yılı 900 milyon lira kar ile kapatacağız18:40 - Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
18:39 - Rekabet Kurulunun Red Bull kararı18:33 - 'Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı tatmin edici değil'18:23 - Çavuşoğlu Lavrov'la 'İdlib ve Libya'yı görüştü18:15 - 'Varsa cesaretiniz, kurun referandum sandığını'18:02 - CHP'li Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum17:59 - FETÖ'den yargılanan eski savcı ceza verilerek tahliye edildi17:49 - Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı17:45 - İlber Ortaylı: Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istiklal marşının arapça okutulması 1
nasıl desem 1
3'ü bir arada 4
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
çekip gitme isteği 3
canan karatay 1
yaban mersini 1
malcolm thomas 1
yerli otomobil 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam