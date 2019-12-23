Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
|23 Aralık 2019 17:49
|Yazdır
Osmaniye'de DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'unun ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye ve Irak uyruklu 13 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan örgüt içinde sözde "kadı" görevi gördüğü öne sürülen Suriyeli Hussein Nasrallah, örgüt adına eylem ve infaz talimatları verdiği iddia edilen Irak uyruklu Ahmat Joumaa Al Hadid ile M.T. ve A.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 zanlının ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine 18 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'den yargılanan eski savcı ceza verilerek tahliye edildi
23 Aralık 2019 17:59
|Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
23 Aralık 2019 16:59
|FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis
23 Aralık 2019 16:15
|Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
23 Aralık 2019 15:58
|Eski HSYK üyesi Kaya'nın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
23 Aralık 2019 15:00
|Kahramanmaraş'ta FETÖ soruşturmalarının yüzde 95'i tamamlandı
23 Aralık 2019 14:22
|FETÖ'nün sözde 'Genel Müdürü'ne 10 yıl hapis
23 Aralık 2019 14:20
|Mavi kategoride aranan teröristin tutukluluğuna devam
23 Aralık 2019 14:09
|Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı
23 Aralık 2019 14:05
|Eski Yargıtay üyesi Vural FETÖ üyeliğinden beraat etti
23 Aralık 2019 14:04