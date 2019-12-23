Çavuşoğlu Lavrov'la 'İdlib ve Libya'yı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İdlib ve Libya'yı görüştü.
|23 Aralık 2019 18:23
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