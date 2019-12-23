'Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı tatmin edici değil'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu.
|23 Aralık 2019 18:33
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:
"(Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"
"(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz."
"(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu."
"(Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi) CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız."
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