Rekabet Kurulunun Red Bull kararı
|23 Aralık 2019 18:39
|Yazdır
Rekabet Kurulu, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında başlattığı soruşturmada, Rekabet Kanunu'nun ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin fiili münhasırlık uygulamak ve yenidensatış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.
Toplanan tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin, kanunun ilgili maddesini ihlal etmediği dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliği ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rekabet Kurulu'ndan V.O.S.S. VARİNAK'a para cezası
23 Aralık 2019 19:11
|Suudi Mahkemesinin aldığı karara Dışişleri Bakanlığından tepki
23 Aralık 2019 16:48
|Suriyelilerin listeyle vatandaş yapıldığı iddialarına yalanlama
23 Aralık 2019 16:46
|Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor
23 Aralık 2019 15:26
|Kamunun ilk çamurla tedavi ünitesi Nazilli'ye kuruldu
23 Aralık 2019 14:43
|Kanal İstanbul ÇED raporu halkın görüşüne açıldı
23 Aralık 2019 11:51
|Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü'
23 Aralık 2019 11:08
|YSK'da 6 üye için seçim yapılacak
23 Aralık 2019 11:02
|Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek
23 Aralık 2019 09:48
|Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
23 Aralık 2019 07:57