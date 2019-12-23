Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı
|23 Aralık 2019 19:07
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Bakırköy'de, bir lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli yeniden gözaltına alındı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınında öğrenci B.T'nin tartıştığı bir grup okul arkadaşı tarafından karnından bıçaklanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayda bıçağı kullanan yaşı küçük B.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaralanan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan B.Ç'nin yarın Bakırköy Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
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