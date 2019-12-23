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İnatla doğunca ailesi adını 'İnat' koydu

Uşaklı İnat Çağlar'ın ailesi, ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde 5'inci çocuklarını dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızlık yaşadı. Bunun üzerine dünyaya gelen Çağlar'a ailesi 'İnat' ismini koydu.
 23 Aralık 2019 19:19
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İnatla doğunca ailesi adını 'İnat' koydu

Uşaklı İnat Çağlar'ın ailesi, ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde 5'inci çocuklarını dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsızlık yaşadı. Bunun üzerine dünyaya gelen Çağlar'a ailesi 'İnat' ismini koydu.

Sivaslı ilçesinde yaşayan ve uydu tamirciliği yapan 38 yaşındaki İnat Çağlar, ailesinin ekonomik zorluklar yaşadığı dönemde dünyaya adeta inatla geldi. Başta ailesinin dünyaya getirip getirmeme konusunda kararsız kaldıkları, 5 çocuktan en küçüğü olan Çağlar'a annesi 'İnat' ismini koydu. Adını duyanların önce birkaç kez tekrarlattıklarını belirten İnat Çağlar, "İnanmayıp kimliğime bakma ihtiyacı duyuyorlar" dedi. Adından dolayı pek çok zorluk yaşadığını dile getiren İnat Çağlar, her şeye rağmen adını değiştirmekten yana olmadığını da ifade etti.

"Alaycı yaklaşımlarla karşılaşıyorum"

İnat Çağlar isminin getirdiği olumsuz tepkilerden dolayı çoğu zaman zor duruma düştüğünü belirterek, "İsmimi ilk kez duyan insanlar en az 3 defa tekrarlatıyor. Kimliğimi kontrol etme ihtiyacı duyuyorlar. İsmimin büyükken değil de çocukken verildiğini anlatmak bir hayli zor oluyor. İnsanlar bana 'psikolojik sorunu mu var, deli mi bu, o isim niye verildi çocuğa' tarzında pek çok soru soruyor. Bunlara açıklık getirirken, tepkilerden dolayı insanlara karşı hayata 1-0 geride başlıyorum. Bunları yenmek oldukça zor. Bir dönem muhtarlık yaptım. Bütün resmi kurumlarda 'Sen çok mu inatçısın, çok mu inat ettin de seçildin' tarzında alaycı yaklaşımlarla karşılaştım. Mesela okula başladım 'senin adın niye İnat' diye sık sık soruldu. Öğretmenime dert anlatamadım, arkadaşım olmadı" diye konuştu.

"İnatla yaşamaya devam ettim"

İsminden dolayı pek çok zorluk yaşadığını dile getiren İnat Çağlar, "İsmimle alakalı olsa gerek birçok kaza atlattım, sıra dışı olaylar yaşadım ama inatla yaşamaya devam ettim. İsmimi değiştirmeyi hiç düşünmedim. Çünkü 40 yaşına kadar onunla yaşayıp onca sıkıntı atlattıktan sonra o benim bir nevi benim boncuğum. Bu saatten sonra hiçbir şekilde değiştirmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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