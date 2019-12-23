Denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset şoku
|23 Aralık 2019 19:23
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Beşiktaş'ta Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iskelesinin altında balık ağına sarılı 50 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Olay, Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iskelesinde meydana geldi. Denizcilik eğitimi verilen lisede teneffüse çıkan öğrenciler iskelenin altında balık ağına sarılı vaziyette duran bir cisim gördü. Cisme yaklaşan öğrenciler hareketsiz duran cismin insan bedeni olduğunu görünce durumu okul yetkililerine bildirdi. Yetkililer ise olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iskele altında duran bedeni sudan çıkararak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.
Öğrenciler arasında panik yaşandığını aktaran bir öğrenci," İlk teneffüsteydik. Filikaya baktığımızda büyük bir kütlenin olduğunu gördük. Meğerse cesetmiş. Sahil güvenlik ve polis ekipleri olay yerine geldi. Şerit çekerek incelemelere başladılar. Bizim oraya geçişimiz yasaklandı. Sınıftaki arkadaşlar panik oldu. Ancak dersler devam etti" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLER ARASINDA PANİK YAŞANDI
İskelede bulunan cesedin okulla ilgisinin bulunmadığına ilişkin velilere mesaj gittiğini söyleyen bir başka öğrenci ise," Sabah teneffüse çıktığımızda bir kalabalık vardı. Gidip baktığımızda ceset bulunduğunu öğrendik. Ekipler geldi ardından. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Etrafını çevirdiler cesedin öğrencilerin girmemesi için. Derslerle ilgili bir problem yaşanmadı. Arkadaşlarımız arasında panik oldu. Velisini arayanlar oldu ancak velilere bir problem olmadığına ilişkin mesaj gitmiş" şeklinde konuştu.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cansız beden, kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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