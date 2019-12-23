MSB: Mehmetçik sayesinde hayat normale dönüyor
|23 Aralık 2019 19:31
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.
Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulaynda gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz: "Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda." diyerek teşekkür ediyor. pic.twitter.com/3StbaQ35f9T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
23 Aralık 2019 21:01
|Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı
23 Aralık 2019 20:43
|Yunanistan'da Türk diplomatın aracı kundaklandı
23 Aralık 2019 20:18
|Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
23 Aralık 2019 20:13
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
23 Aralık 2019 19:48
|MHP Aydın İl Başkanlığına atama
23 Aralık 2019 19:27
|Vali, makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi
23 Aralık 2019 19:15
|Ömer Çelik'te 'Togo Kuleleri tartışması' açıklaması
23 Aralık 2019 19:04
|Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi
23 Aralık 2019 18:52
|İmamoğlu: Bu yılı 900 milyon lira kar ile kapatacağız
23 Aralık 2019 18:45