FETÖ'den gözaltına alınan 13 adliye personeli serbest
|23 Aralık 2019 19:39
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik gözaltına alınan 13 zanlı, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, infaz memuru olarak aktif görev yapan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmıştı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
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