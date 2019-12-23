Sivas'taki 'Uyuz Gölü' uyuz hastalığına iyi geliyor

Uyuz, yaz-kış girilebilen Uyuz gölü sayesinde, Sivas'ın Gümüşdere köyüne giremiyor.

Türkiye'de artan uyuz vakaları ve ilaçların yetersiz kalışı vatandaşları endişelendirirken Sivas'ta uyuz ve egzama rahatsızlığının gidemediği Gümüşdere köyü, adeta uyuzu uyuz ediyor. Köy sınırları içerisinde yer alan Uyuz gölü, Yaz-Kış uyuz ve egzama hastalarının uğrak noktası. Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından göle gelen hastalar şifa bulup köyden ayrılıyor. Zeminden çıkan göl suyu Yaz - Kış aynı sıcaklıkta olduğunu için sıfırın altındaki hava sıcaklığına rağmen, özellikle çocuklar gölde yüzerek hem eğleniyor hem de şifa buluyor.

Köy Muhtarı Mert Kurt, köylerinde bir tek uyuz vakası dahi bulunmadığını belirterek, "Uyuz ve egzama rahatsızlıkları bizim köye hiç girmedi. Biz yaz-kış şifa bulmak için bu göle gireriz. Kadınlar ve çocuklar da girer. Şifa bulmak için yurt dışından gelenler var. Hasta olarak gelenler şifa bulup ayrılıyor. Son günlerde uyuz vakalarının arttığını duyduk. Hastalar köyümüze gelip şifa bulabilir" dedi.

Kurt, gölde bilimsel çalışmalar yapıldığını belirtip, çevresinin düzenlenerek gölün sağlık turizmine kazandırılmasını istediklerini dile getirdi.