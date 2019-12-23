Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
|23 Aralık 2019 20:13
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Siirt Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Babası şehit edilen, kendisinin de sürekli tehdit edildiğini söyleyen Cellek, çalışanlarla birlikte bizzat kendisi de kum ve çakıl kamyonlarını kullanarak yol çalışmalarına dahil oldu.
BABASINI ŞEHİT VERDİ
Siirt'in 85 bin nüfuslu Şirvan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Örgütün infaz listesinde olan Cellek, babasını da terör örgütünün saldırısında şehit verdi.
ERDOĞAN, 3 DÖNEM KURALINDAN MUAF TUTTU
Terör örgütünün başkanlıktan istifa etmesi için yapmadığı baskı ve tehdit kalmadığını ifade eden Başkan Cellek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulduğunu belirterek, "Yerel seçimlerden önce ilçe başkanımızın oğlunu kaçırdılar, 'Baban istifa etsin' diye tehdit etmişler. Bana oy verenleri de tehdit ettiler. Bunlara rağmen halkımız terör örgütüne cevabı sandıkta verdi, bizi yeniden yönetime taşıdı. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" şeklinde konuştu.
BELEDİYE FLOSUNA YENİ ARAÇLAR EKLEDİ
2004'te göreve geldiğinde belediyenin sadece kullanılamayan bir kepçe, bir traktör, bir de eski itfaiye aracı bulunduğunu kaydeden Cellek, "Çöpler traktörle atılıyordu. 2004'ten itibaren belediye bünyesinde yenileme çalışmaları yaptık. Böylece belediye filosuna bir çöp toplama, bir yol süpürme aracı, iki kepçe, bir itfaiye aracı, bir kamyon, iki binek arazi arabası, bir de vidanjör ekledik. Düğün salonu, su deposu, tam kapasiteli kapalı futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile millet bahçemiz de proje aşamasında" dedi.
YOL ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ
Yeni dönemle birlikte yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Cellek, "Kullanıma açılan yolların altyapı ve stabilize çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içinde 7 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. En büyük çalışmamızın başında ise ilçemize kazandırdığımız yeni belediye binamız var" şeklinde konuştu.
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