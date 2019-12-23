Yunanistan'da Türk diplomatın aracı kundaklandı
|23 Aralık 2019 20:18
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Selanik'te saat 02.35 sularında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Türk Konsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı ateşe verildi. Aracın arka lastiklerine parafin yerleştirilerek alev almasına neden olundu.
HABER VERİLEN DİPLOMAT OLAY YERİNE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin olaya kısa sürede müdahale etmesiyle alevlerin başka araçları sıçraması engellendi. Olay sırasında araçta bulunmayan Türk diplomata olay yerinde bulunan kişilerce bilgi verildi ve diplomat kısa sürede olay yerine geldi. Olayın gerçekleştiği Ioannis Varvakis Caddesi'nde olay anından itibaren Acil Eylem ve Güvenlik görevlileri yer aldı. İtfaiye ekipleri ve Yunan Polis Patlayıcı Kontrol Birimi tarafından araçta kontroller yapıldı. Polis olay hakkındaki incelemelerini sürdürüyor.
Kundaklamaya neden olan kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.
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