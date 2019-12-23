Bulgudan delile giden yolda adalete ışık tutuyorlar

Bursa'da kolluk kuvvetlerince suç mahallerinde olay yeri, fail ve mağdur ilişkilerini ortaya koymak amacıyla elde edilen bulgular, Kriminal Polis Laboratuvarı'nda son teknoloji cihazlarla inceleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı olarak merkez Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 15 alanda akredite edilen laboratuvar, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Kütahya illerine hizmet veriyor.

Bu illerdeki olay yerlerinden elde edilen bulgular, adli gerçeğin ortaya çıkarılması, masum insanların aklanması, suç ve suçluların tespit edilebilmesi amacıyla balistik, kimyasal, biyolojik ve belge incelemeleri için alanında uzman 83 personelin görev yaptığı merkeze getiriliyor. Yetkili personel tarafından kamera eşliğinde açılıp kaydedilen bulgular, ilgili şube müdürlüklerine yönlendiriliyor.

Bulguların "delil zinciri" olarak adlandırılan dijital ve fiziki sistemlerle yalnızca ilgili kişiler tarafından incelenip uluslararası standartlarda raporlanarak güvenli bir şekilde ilgili soruşturma birimlerine dönüşü sağlanıyor.

Hazırlık soruşturmalarındaki gizlilik nedeniyle üst düzey güvenlik tedbirleriyle korunan merkezde bina, oda ve koridorlara yerleştirilen yüz tanıma ve parmak izi sistemleriyle, söz konusu alanlara sadece ilgili kişiler girebiliyor.

Yılda 20-25 bin rapor üretiliyor

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz, AA muhabirine, laboratuvar bünyesinde Kimyasal, Biyolojik, Belge ve Balistik İnceleme Şube Müdürlüklerinin görev yaptığını söyledi.

Gündüz, bu şubelerdeki son teknoloji yeterli teknik altyapı, uzman personel ve teçhizatlarla adaletin gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

Yılda 20-25 bin uzmanlık raporu üreterek talepleri cevapladıklarını belirten Gündüz, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden gelen bulguların mahkeme tarafından delil olarak kabul edilmesine kadar olan süreçte hukuki makamların bulguyu delile çevirdiği dayanak noktalarından biri olan incelemeleri yapıyoruz." dedi.

Gündüz, Balistik İnceleme Şube Müdürlüğünde, ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı olaylarda elde edilen bulguların tanımlanmasını, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında olup olmadıklarına dair raporlar hazırlayıp ilgili soruşturma birimlerine gönderdiklerini dile getirdi.

Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde ise patlayıcı madde, uyuşturucu analizleri, atış artıkları, atış mesafesi, boya lif analizleri gibi incelemelerin olduğunu kaydeden Gündüz, şöyle devam etti:

"Belge İnceleme Şube Müdürlüğünde, adli soruşturmalara konu olan belgeler, kıymetli evraklar üzerinde, sahteliği, tahrifat olup olmadığı, imza karşılaştırması gibi çalışmalar yapıyoruz. Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde de olay yerinden elde edilmiş bulguların tiplendirmelerini yaparak, arşivimizde bulunan örneklerle karşılaştırıp herhangi bir olay ya da elde edildiği olaydaki irtibatlarını bularak soruşturmacı birimlerin olayları aydınlatmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Üst düzey tedbirlerle korunuyor

Recep Gündüz, incelenmek üzere merkeze getirilen bulguların, soruşturmalardaki güvenlik ve tarafsızlığı ortaya çıkarmak için bozulmadan geldiği gibi korunarak soruşturma birimlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Olay yeri incelemesi yapılmış bir soruşturmada elde edilen bulguların, ilgili mevzuata uygun bir şekilde kendilerine ulaştırılmasının önemine değinen Gündüz, "Mevzuatımıza uygun olarak gelip gelmediği kontrol edildikten sonra da dijital ve fiziki sistemlerle sadece ilgilisinin inceleyeceği ortamlarda bulunmak kaydıyla aynı şekilde talep eden birime dönüşünü sağlıyoruz. Buna da 'delil zinciri' diyoruz. Bu, bizim olmazsa olmazlarımızdan." ifadelerini kullandı.

Bir bulgunun merkeze kurye, posta gibi yöntemlerle getirildiği bilgisini veren Gündüz, mevzuata uygun olmayanları kabul etmediklerini belirtti.

Kabul ettikleri bulguyu prosedürleri uygulayarak en kısa sürede incelemesini tamamlayıp iade ettiklerini aktaran Gündüz, "Hazırlık soruşturmaları gizli yürütülüyor. Bu gizliliğe halel gelmemesi için de buraya yetkisiz kişilerin girmesini engelleyecek şekilde güvenlik tedbirlerimiz var. Zaten akreditasyon kapsamında bu prosedürler geliştirilmiş. Yani ilgisiz kişi burada hiçbir odaya, hiçbir koridora giremez." diye konuştu.