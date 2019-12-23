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Kuzey Marmara Otoyolu emlak piyasasını hareketlendirdi

İstanbul ve Sakarya arasında 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu, çevresindeki yerleşim yerleri ve arazilere değer katıyor.
 23 Aralık 2019 20:51
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Kuzey Marmara Otoyolu emlak piyasasını hareketlendirdi

Tamamı hizmete girdiğinde İstanbul Avrupa yakası ile İzmit arasındaki seyahat süresini 1 saatin altına düşürecek Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'de emlak piyasasını hareketlendirdi.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, 3 ana bölümde 7 kesimden oluşuyor.

Yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı olan proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'un kuzeyinden geçen 148 kilometrelik Odayeri-Paşaköy arası, 26 Ağustos 2016'dan bu yana hizmet veriyor.

Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya'dan geçerek 3 kesimden oluşan Kurtköy-Akyazı arasındaki 170 kilometrelik bölümde ise yapım çalışmalarına devam ediliyor. Kurtköy-Akyazı kesiminin 2020'nin ikinci yarısında hizmete alınması planlanıyor.

Kocaeli'de, şehrin kuzeyindeki tarla ve köylerden geçen yol tamamlandığında, Avrupa yakasından seyahat eden biri 40-50 dakika içerisinde Körfez ve Derince'ye, en fazla bir saatte de İzmit'e ulaşabilecek. Bu durum, hem uzun vadede yatırım yapmak isteyen hem de hafta sonlarını geçirebileceği müstakil bir yer sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

"Kocaeli gayrimenkul yatırımında çekim merkezi olacak"

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl hizmete girmesi hedeflenen otoyolun bölgeye değer katacağını söyledi.

Otoyolun yaklaşık 90 kilometrelik kısmının Kocaeli sınırları içerisinde yer aldığını ve geçtiği her ilçede çıkışı olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Özellikle Körfez, Derince ve Kandıra ilçeleri komşu kentimiz ve İstanbul'un gürültüsü ve trafiğinden uzaklaşmak isteyen insanların çekim merkezi haline gelecek." dedi.

Hacıoğlu, son yıllarda İstanbulluların huzurlu bir hafta sonu geçirmek için tercih ettikleri yerin Sapanca olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi tam tersi burası olacak. Avrupa yakasından Kuzey Marmara Otoyolu'na giren biri 40-50 dakikada İzmit'e ulaşabilecek ya da Anadolu yakasında oturan biri Akmeşe'den aldığı yere 1 saat içerisinde ulaşabilecek. Kocaeli gayrimenkul yatırımı anlamında 2020-2021'de çekim merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul yatırımcısı hafta sonu köylere akın ediyor"

Bölgede küçük bir ev ve veya hobi bahçesi yapmak için yer alan yatırımcının çok fazla olduğunu aktaran Hacıoğlu, özellikle İstanbul yatırımcısının hafta sonu köylere akın ettiğini söyledi.

İstanbul'dan ailece gelip yer almak isteyenler olduğunu aktaran Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu trend Kocaeli'de 2020 itibarıyla başlayacak. Beyaz yakalı insanlar Kocaeli'yi tercih ediyorlar. İstanbullu yatırımcı ne alacağını bilen, nereden ne kadar alacağını bilen bir yatırımcı. Beyaz yaka olarak tabir ettiğimiz üst düzey yöneticiler. Bu profile sahip olanlar çok daha fazla geliyor. Bizim rakamlarımız İstanbul'a göre çok komik. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde 100 metrekare yerin değeriyle burada 20 dönüm arsa alabiliyorlar. Ondan dolayı da burayı tercih ediyorlar."

Hacıoğlu, özellikle Körfez ve Derince ilçelerinin revaçta olduğunu dile getirerek, "Derince parselasyonları yapıldı, her tarlanın araçla gidilebilecek yolu var. Yatırımcılar biraz daha yakın mesafe olması için Körfez ve Derince'den otoban çıkışları da verileceği için yarışıyorlar. Bunun yanında Akmeşe de çok talep görüyor. Eski bir belde olduğu için planlama var. Kandıra her zaman prim yapmış ve yapmaya devam eden bir ilçe." değerlendirmesinde bulundu.

"Metrekaresi 20 liradan 100 liraya kadar olan yerler var"

Yolun geçtiği bölgedeki arazi fiyatlarına da değinen Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl öncesine kadar bir yerin metrekare değeri 3-5 lira civarındaydı. Yani bir dönüm yer 5 bin liraydı. Şimdi o 5 bin lira olan yerin değeri 60-70 bin liraya çıktı. Şu anda en uygun metrekare fiyatı 20 ila 25 lira arasında. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçtiği yerleşim yerine yakın yerlerde metrekaresi 100-120 lira arasında kamulaştırma yapıldı. Bu durum yolu olmayan, tarla niteliğindeki yerlerin fiyatlarını da arttırdı. Yerin konumuna ve imarına göre değişiyor. Şunu diyebilirim, metrekaresi 20 liradan 100 liraya kadar olan yerler var. Yol hizmete girdikten sonra bu fiyatlar daha da artacak. Orta vadede Kocaeli çok daha farklı bir kimliğe kavuşacak."

Anadolu Ajansı
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