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Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen eski alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın haberci erlerinden Batın Ç, sabah saatlerinde Barış'ın kaçmak için arabasını hazırlamasını istediğini ancak karargahta bulunan subaylar tarafından engellendiğini anlattı
 23 Aralık 2019 20:56
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Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Abdulsamet Ç, 15 Temmuz'da onbaşı rütbesiyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda vatani görevini yaptığını, darbe girişiminden kısa süre önce alay komutanının emriyle tatbikat yapılacağının söylendiğini ancak ne zaman ve ne şekilde olacağına dair bilgi verilmediğini dile getirdi.

Olay günü akşam saatlerinde Güvenlik Harekat Merkezinde bulunduğu sırada alarm verildiğini belirten Abdulsamet Ç, bir süre sonra eski binbaşı Haydar Aktaş'ın buraya geldiğini ve telsizden "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." açıklamasını yaptığını kaydetti.

Aktaş'ın sürekli telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve "Alay komutanının emri." diyerek çeşitli emirler verdiğini kaydeden Abdulsamet Ç, bir süre sonra Güvenlik Harekat Merkezinde bulunan kendisinin de arasında bulunduğu erlerin sığınağa alındığını anlattı.

Sabah saatlerine kadar sığınakta beklediklerini beyan eden Abdulsamet Ç, buradan çıkarıldıklarında darbe girişimine yönelik faaliyetlerin sonlanmış olduğunu ifade etti.

- "Kaçmak istediğini anladık"

Tanık Batın Ç, olay tarihinde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yaptığını ve eski kurmay albay Barış'ın haberci erlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Darbe teşebbüsünden önce tatbikat yapılacağından bahsedildiğini anlatan Batın Ç, olay günü alayın eski komutanlarından Tanju Poshor ile bazı rütbelilerin Muhsin Kutsi Barış ile toplantı yaptığını, bir süre sonra Poshor'un yanına bir tim alarak dışarı çıktığını, ilerleyen saatlerde de darbe girişiminden haberdar olduğunu söyledi.

İlerleyen saatlerde yarbaylar İlker Yazır ile Ahmet Hatip'in karargaha geldiğini ve Barış'a karşı çıktıklarını bildiren Batın Ç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Komutan bizden makam aracının ve çantasının hazır olmasını istedi. Kaçmak istediğini anladık. Bir süre sonra Barış, Yazır ve Hatip makama geldi. Yazır ve Hatip komutana karşı çıktılar, sert çıktılar. Barış, 'Sizin bilmediğiniz şeyler var.' dedi. O süre zarfında Barış dışarı çıkamadı, makamda kaldı. Sabah saatlerinde de kışlaya polisler geldi, sonrasında da Barış'ı aldılar gittiler."

- "Neredeyse her akşam toplantı yaparlardı"

Batın Ç'nin beyanlarının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

15 Temmuz'dan önce darbeye ilişkin olabileceğini düşündüğü bir şey yaşayıp yaşamadığı sorulan Batın Ç, darbe girişiminden önce Barış'ın TRT'ye giderek telsizlerin çekim gücünü test etmelerini istediğini ifade etti.

Batın Ç, darbe girişiminden önce Barış'ın başkaları ile toplantı yapıp yapmadığı sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, sık sık bizim karargaha gelirdi. Neredeyse her akşam toplantı yaparlardı." dedi.

- 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasının sanıklarından olan eski alay komutanı Barış, darbenin planlayıcıları ve yöneticileri arasında olduğu gerekçesiyle Genelkurmay çatı davasında da yargılanmıştı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 20 Haziran'da karara bağlanan davada Barış, "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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