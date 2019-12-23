Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
|23 Aralık 2019 21:01
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel Yortuları dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz.
Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı
23 Aralık 2019 20:43
|Yunanistan'da Türk diplomatın aracı kundaklandı
23 Aralık 2019 20:18
|Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
23 Aralık 2019 20:13
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
23 Aralık 2019 19:48
|MSB: Mehmetçik sayesinde hayat normale dönüyor
23 Aralık 2019 19:31
|MHP Aydın İl Başkanlığına atama
23 Aralık 2019 19:27
|Vali, makam arabasını merak eden öğrencileri araca bindirdi
23 Aralık 2019 19:15
|Ömer Çelik'te 'Togo Kuleleri tartışması' açıklaması
23 Aralık 2019 19:04
|Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi
23 Aralık 2019 18:52
|İmamoğlu: Bu yılı 900 milyon lira kar ile kapatacağız
23 Aralık 2019 18:45