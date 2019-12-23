Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası
|23 Aralık 2019 21:05
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YouTube'da yayınladığı bir video ile 300 milyondan fazla iCloud hesabı hacklediğini söyleyerek Apple'a şantaj yapan hacker Kerem Albayrak, İngiltere'de çıktığı mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
22 yaşındaki Albayrak, Mart 2017'de Turkish Crime Family (Türk Suç Ailesi) adı verilen ve 319 milyon iCloud hesabına erişimi olduğu iddia edilen bir hacker grubunun sözcüsü olduğu iddiasında bulunmuştu.
KAMU HİZMETİ YAPACAK
Cezası ertelenen Albayrak, toplam 300 saat kamu hizmeti yapacak. Türk hacker ayrıca 6 ay boyunca elektronik kelepçe takacak.
PARA VE KUPON TALEP ETMİŞTİ
Albayrak, ABD'li teknoloji devi Apple ile iletişime geçerek ve elindeki iCloud hesapları karşılığında şirketten 133 bin İngiliz Pound'u değerinde Bitcoin ve 837 İngiliz poundu değerinde iTunes kuponu talep etmişti.
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