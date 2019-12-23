Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi		 
Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler		 
Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor		 
Ömer Çelik'te 'Togo Kuleleri tartışması' açıklaması		 
Sessiz katile uykuda yakalanmayın		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 282,9 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 465 lira ve Cumhuriyet altını 1.896 liradan işlem görüyor.
 23 Aralık 2019 21:14
Yazdır
Altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 282,9 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 282,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 282,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 465 lira, Cumhuriyet altını da 1.896 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.484,8 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve ABD senatosunun Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması piyasalardaki iyimserliği desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler henüz piyasalar tarafından negatif anlamda fiyatlanmasa da başlıca risk unsuru olarak gündemi meşgul ediyor.

Analistler, azil sürecinde suçlamaların Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yargılama görevini gerçekleştirecek Senato'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasının, Trump'ın azil riskinin şimdilik göz ardı edilmesini sağladığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor
23 Aralık 2019 19:53		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
23 Aralık 2019 17:27
Dövizde gün sonu fiyatları
23 Aralık 2019 17:05		 Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
23 Aralık 2019 16:04
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
23 Aralık 2019 13:09		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
23 Aralık 2019 12:49
Gram altın 283 lira seviyelerinde
23 Aralık 2019 11:06		 Borsa haftaya yükselişle başladı
23 Aralık 2019 10:05
Güne başlarken döviz fiyatları
23 Aralık 2019 09:36		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
20 Aralık 2019 19:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 2,5 milyon liralık cirosu olan fabrika gibi okul21:38 - Uzun çalışma saatleri hipertansiyon olasılığını artırabilir21:33 - Uzungöl'de kaçak 14 binanın yıkımı tamamlandı21:28 - FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası21:23 - Türkiye'de kruvaziyer turizmi atağa geçecek21:18 - Termal turizmden 1 milyar dolar gelir sağlandı21:14 - Altın haftaya yükselişle başladı21:09 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi21:05 - Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası21:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
20:56 - Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış20:51 - Kuzey Marmara Otoyolu emlak piyasasını hareketlendirdi20:47 - 'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'20:43 - Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı20:38 - Cansu öğretmen, çocuklara umut oldu20:34 - Doktor çiftin atletizm tutkusu20:30 - 'Diyanet dışında hiç kimse Kur'an kursu açamaz'20:26 - Bulgudan delile giden yolda adalete ışık tutuyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sükut etmek 1
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
görülen lüzum üzerine 4
yerli otomobil 1
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
değer mi hiç sorusu 1
istavrit 2
istanbul kanalı 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam