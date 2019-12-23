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Türkiye'de kruvaziyer turizmi atağa geçecek

Türkiye'nin, son dönemde Akdeniz'in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan edilerek Avrupa'da en iyi saha seçilmesi ve İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesinin ardından, denizcilikte söz konusu sektöre de yurt dışından ilgi artıyor.
 23 Aralık 2019 21:23
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Türkiye'de kruvaziyer turizmi atağa geçecek

Galataport'un hizmete alınmasından sonra atağa geçmesi beklenen kruvaziyer sektöründeki gelişmeler üzerine dünyanın en büyük tur operatörlerinden Japonya merkezli HIS Travel, Cruise Planet markasıyla Türkiye'de yatırımlarına hız verme kararı aldı.

Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 milyon kişiye istihdam yaratan kruvaziyer turizminin, globalde 140 milyar dolarlık bir ekonomi sağladığını söyledi.

Gemilerle seyahat olgusunun hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Ovacık, "Geçen yıl dünyada 27,6 milyon kişi gemi seyahatlerine katıldı ve her yıl bu rakam ortalama yüzde 7 seviyelerinde artış göstermekte. 2019'un ise 29 milyon cruise yolcusuyla finalize olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı ve Galataport etkisi

Ovacık, İstanbul Havalimanı'nın turizm etkisine de değinerek, "İstanbul Havalimanı'nın açılışı yurt dışından Türkiye'ye ilginin artmasını sağladı. 2020'de Galataport'un da tamamlanmasının ardından, Türkiye'de cruise pazarında ciddi bir atak yaşanacak." dedi.

Celebrity Cruise, MSC Cruises ve Celestyal Cruise'un 2021'den itibaren İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi birçok Türkiye limanına düzenli sefer yapacaklarını anlatan Ovacık, "2021 sonunda bu gemilerin dünyanın değişik ülkelerinden olmak üzere toplamda 200 bin civarı turisti ülkemize getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kruvaziyer trafiğinin yoğun olduğu turlar

Dünyanın en yoğun kruvaziyer trafiğinin ABD, Karayipler ve Bahamalar'ı içeren turlarda görüldüğünü aktaran Ovacık, şunları kaydetti:

"Bunlar tüm dünyada satılan cruise pazarının 3'te biri konumunda. Yani yüzde 33,7 seviyelerinde. Ardından tüketicilerin en çok tercih ettikleri cruise seyahatleri olarak, Akdeniz ve Ege-Adriyatik rotaları yüzde 30,4 seviyelerinde. Asya ülkelerinde yüzde 9,2, Avustralya, Yeni Zelanda'da ise yüzde 6,1 seviyelerinde gerçekleşiyor."
Anadolu Ajansı
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