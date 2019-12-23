FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|23 Aralık 2019 21:28
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu" Rıdvan Ön ve avukatı hazır bulundu.
Sanık Rıdvan Ön, savunmasında üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 11 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
23 Aralık 2019 21:09
|Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış
23 Aralık 2019 20:56
|FETÖ'den gözaltına alınan 13 adliye personeli serbest
23 Aralık 2019 19:39
|FETÖ'den yargılanan eski savcı ceza verilerek tahliye edildi
23 Aralık 2019 17:59
|Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
23 Aralık 2019 17:49
|Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
23 Aralık 2019 16:59
|FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis
23 Aralık 2019 16:15
|Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
23 Aralık 2019 15:58
|Eski HSYK üyesi Kaya'nın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
23 Aralık 2019 15:00
|Kahramanmaraş'ta FETÖ soruşturmalarının yüzde 95'i tamamlandı
23 Aralık 2019 14:22