Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi		 
Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler		 
Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor		 
Ömer Çelik'te 'Togo Kuleleri tartışması' açıklaması		 
Sessiz katile uykuda yakalanmayın		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 23 Aralık 2019 21:28
Yazdır
FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu" Rıdvan Ön ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Rıdvan Ön, savunmasında üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 11 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
23 Aralık 2019 21:09		 Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış
23 Aralık 2019 20:56
FETÖ'den gözaltına alınan 13 adliye personeli serbest
23 Aralık 2019 19:39		 FETÖ'den yargılanan eski savcı ceza verilerek tahliye edildi
23 Aralık 2019 17:59
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
23 Aralık 2019 17:49		 Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
23 Aralık 2019 16:59
FETÖ'nün sözde 'Burdur imamı'na 13 yıl 9 ay hapis
23 Aralık 2019 16:15		 Hatay merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
23 Aralık 2019 15:58
Eski HSYK üyesi Kaya'nın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
23 Aralık 2019 15:00		 Kahramanmaraş'ta FETÖ soruşturmalarının yüzde 95'i tamamlandı
23 Aralık 2019 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - 2,5 milyon liralık cirosu olan fabrika gibi okul21:38 - Uzun çalışma saatleri hipertansiyon olasılığını artırabilir21:33 - Uzungöl'de kaçak 14 binanın yıkımı tamamlandı21:28 - FETÖ'nün il sorumlusu'na 13 yıl 9 ay hapis cezası21:23 - Türkiye'de kruvaziyer turizmi atağa geçecek21:18 - Termal turizmden 1 milyar dolar gelir sağlandı21:14 - Altın haftaya yükselişle başladı21:09 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi21:05 - Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası21:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
20:56 - Darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış20:51 - Kuzey Marmara Otoyolu emlak piyasasını hareketlendirdi20:47 - 'İnsanların alın teri, hukukla hızlı ve etkin korunacak'20:43 - Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı20:38 - Cansu öğretmen, çocuklara umut oldu20:34 - Doktor çiftin atletizm tutkusu20:30 - 'Diyanet dışında hiç kimse Kur'an kursu açamaz'20:26 - Bulgudan delile giden yolda adalete ışık tutuyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıta zam geliyor... Benzin 7 TL'nin üstüne çıkacak
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Erdoğan, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Kadın komşularının tuvaletine kamera yerleştiren doktor, emekliliğini istedi
Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 6
güneş kremi 3
görülen lüzum üzerine 4
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 4
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
supporters 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 4
topalak 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam