Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
|23 Aralık 2019 21:48
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Edirne'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken seyir halindeki araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken bazı vatandaşlar şemsiye ve poşet ile yağmurdan etkilenmemeye çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam edeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
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