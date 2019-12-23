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Kriz merkezi oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın

Trabzon'un Araklı, Arsin, Çaykara ve Sürmene ilçeleri ile Giresun'un Eynesil ilçesinde ormanlık alanlarda bugün akşam saatlerinde sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile orman yangınları çıktı.
 23 Aralık 2019 23:46
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Kriz merkezi oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın

Trabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratle müdahale ettiği belirtildi.

İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane'den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.

TRABZON'DA ORMAN YANGINI SIÇRADI, 2 EV YANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki Ulucami Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. İhbar üzerine Çaykara ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yangında, alevlerin sardığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI: 10 İLÇEDE 22 ÖRTÜ YANGINI

Trabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratle müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
DHA
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