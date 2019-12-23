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Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli otomobil cuma günü ön gösterime çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakan Varank tarafından örtülü fotoğrafları paylaşılan araca ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 bin kişinin görüşü alınarak tasarımı ortaya çıkarılan araçta ilk etapta Audi'nin A8 modelinde de yer alan 3. seviye otonom kullanılırken, gerekli alt yapıların sağlanması halinde Google'un kendi kendine gidebilen aracı gibi sürücü müdahalesi olmadan da yol alınabilecek.
 23 Aralık 2019 22:21
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Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay

2017 yılında yeniden startı verilen yerli otomobil projesinde beklenen prototip 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

Ön gösterim öncesinde araca ilişkin ilk kareler de ortaya çıktı.

Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlanan yerli aracın fotoğraflarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Merak uyandıran görsellerde örtü altında iki aracın yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde örtüsü kaldırılacak yerli otonun tanıtımına sayılı günler kala dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı..

BİNE YAKIN TEKNİK TANIMLAMA

2022 yılının ortasında piyasaya çıkacak ve tamamen elektrikli olacak yerli otomobil, C segmentinde SUV olarak dizayn edildi. Rekabet koşullarına uygun çok sayıda yeniliği de bünyesinde bulunduran yerli araçta bine yakın teknik özelliğin tanımlaması yapıldı.

ANKET SONRASI TASARIM ÇIKARILDI

Yüzde 100 yerli olarak geliştirilen ve bütün hakları Türkiye'ye ait olan elektrikli otomobilin tasarımı 2 bin kişi ile birebir yapılan görüşmeler sonrasında ortaya çıkarıldı. Görüşmelerde vatandaşın yerli otomobilden tam olarak beklentisinin ne olduğu öğrenilmeye çalışılırken, alınan geri dönüşler başta tasarım olmak üzere tüm teknik detaylara yansıtıldı.

YERLİ OTOYA AUDİ A8'DE YER ALAN ÖZELLİK

Günümüz teknolojilerine uygun olarak da geliştirilen yerli otomobilde 3. seviye otonom sistemi kullanıldı. Araç sürücüsüne koşullu destek anlamına da gelen 3. seviyede araç ek olarak sürüş çevresini denetleyip, şerit değiştirebilirken tüm bu işlemlere sürücü ise gerektiğinde müdahale edebiliyor. Bu özellik şuan piyasada yer alan Audi'nin A8 modelinde de yer alıyor.

SÜRÜCÜ MÜDAHALESİZ KENDİ KENDİNE GİDEBİLECEK

2022'de 3. seviye otonom ile satışa çıkacak araç, şehirlerin altyapıları, regülasyon ve yol verilerinin geliştirilecek yazılım ile entegrasyonu sonrasında yüksek otomasyon olan 4. seviyeye çıkarak Google'un kendi kendine gidebilen aracı Waymo gibi belirli ortam ve durumlarda sürücü müdahalesi olmadan gidebilecek.

ARAÇTAN EVDEKİ EŞYALAR YÖNETİLEBİLECEK

Bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ortaya her anlamda akıllı bir araç çıkarmak için uğraşıyor. Özel bir asistan görevinde de olması planlanan yerli otomobilde, gelecekte kurgulanan akıllı ev ve şehirler için de alt yapı olacak. Gerekli olan entegrasyonların sağlanmasıyla evdeki elektronik eşyaların kontrolüne kadar bir çok fonksiyon da yer almış olacak.

NAVİGASYON YERİNE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Yerli otomobilde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir sistem olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağı sistemin SUV modelinde kullanılması planlanıyor.

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm olarak ifade ediliyor.

GÜVENLİKTE İDDİALI HEDEF: 5 YILDIZ ALACAK

Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern bir tasarıma sahip olacak olan otomobil, aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında, bir çok alanda güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı olan Euro NCAP'ten de 5 yıldız almayı hedefliyor.

BATARYA İÇİN DEV EKİP

Yüzde 100 elektrikli olarak üretilen yerli otomobil sadece tasarım ve donanımıyla değil bataryası ile de ses getirecek. TOGG ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın batarya teknolojisi alanında yaptığı işbirliği çerçevesinde 300 kişilik Ar-Ge ekibi yerli otoda kullanılacak batarya teknolojisini üretip, geliştirecek.

TEK DOLUMDA 500 KM!

Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.

İSTANBUL-İZMİR ARASI 10 LİRA

Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek.Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak.

20 BİN KİŞİYE İŞ

Yerli otomobil projesinin tüm birleşenleri ile 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasılaya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısının ise 7 milyar avroyu bulması bekleniyor. İstihdam tarafında ise inşaatına başlanan akıllı fabrikada 4 bin kişi çalışacakken, yedek parça ve yazılımsal destekler ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye iş kapısının açılacağı tahmin ediliyor.

2018'DE KURULDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 Haziran ayında kuruldu. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı.

Son olarak geçen aylarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Sergio Rocha'yı COO (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak bünyesine katmıştı.

Kenan Biter
Yeni Şafak
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