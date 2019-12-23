Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap		 
Motorin ve benzine zam		 
Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay		 
Konut kredisi kullananlar dikkat! O ücreti geri isteyin!		 
FETÖ'den gözaltına alınan 43 askeri personel tutuklandı		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün '25 milyon rüşvet' iddialarına ilişkin konuştu.
 23 Aralık 2019 22:58
Yazdır
Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün iddialarıyla ilgili olarak Haber Global Ankara Temsilcisi Faruk Demirel'in sorularını yanıtladı. Yavaş'ın ifadelerinden satır başları şu şekilde:

Sinan Aygün'ün iddiaları
-2-3 önce dilekçe veriyorsunuz.Kamuoyunda benimle hiç görüşmediğiniz halde Mansur Yavaş ve rüşvet ile belediye meclis üyeleriyle rüşvet konuşmalarını sağlıyorsunuz."Kaset, ses kaydı açıklayacağım" diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki "Benden okul parasını istediler". Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki "Bir okul yap" o okuluda yapmamış. Sonra diyor ki "Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım". Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla özellikle kendisi bu olayı konuşturmak istiyor. Benimle görüşmek istiyor. Hukuk müşavirimizi arayan Aygün'e deniliyor ki "Başkanımız kesinlikle istinafa gitmeyecek". Cevaptan memnun kalmayan Aygün "Şikayet edeceğim" diye vesaire diye Ben de mesaj attım "Elinden geleni ardına koyma" diye. Çok pişkinler, hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde konuşuyorlar.

Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler

'Hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil'
-Benim istinaf mahkemesine gitmemin ne belediyemize ne de Ankara halkına faydası yok. Danıştay'ın özellikle bir vurgusu var "Siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur" diyor. Yani Ankara'nın bağrına bir kazık bırakmış oluyorsunuz" Dolayısıyla bizim böyle bir hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil.

'İrtikap' tartışması
-İşini yaptıramayınca beni böyle bir dilekçeyle korkutacağını sanıp, "irtikap" ifadesini ortaya koydu. Bu olanlar irtikap değil.

'Genel Başkanımız 'hukuktan şaşmayın' dedi, biz de bunu uyguluyoruz'
-Biz halka herkese eşit şeffaflıktan yana olacağımıza haktan hukuktan yana olacağımıza söz verdik. CHP'li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur.Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat "Hukuktan şaşmayın" biz de bunu uyguluyoruz.

'Bakanlık aracılığıyla ruhsat almaya çalıştı'
-Acaba Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Ruhsat alabilir miyim? Oradan ruhsatı alabilmek için insanların namusuyla şerefiyle oynamayı yadırgamıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşallah burayı da yıktıracak.Geçmiş dönemde tartışmalı imar kararlarına imza atan tüm belediye meclisi üyeleri hakkında yargıya başvuracak.

'Gökçek dönemi imar artışlarının hepsini çıkarıyoruz'
-Bir dosya hazırlıyoruz 150'ye yakın terör örgütüne finans sağladığı iddia eden Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz. İlk önce imar artışına karar verenler olacak.

Tartışmalı iş kuleleri
-Yüksek yargı mensuplarından birisi bir başka siyasi partinin grup başkanvekilini arayarak eğer Mansur Yavaş istinafa gitmezse ceza alır diye tehdit ediyor. Bir yargıtay üyesinin haddi midir Rantlı işe bulaşmak tehdit etmek?

'Bu isim Togo Şirketi'nin de avukatı'
-Menfaati çelişenlerin avukatını tek bir avukat yapamaz. Togo ile Sinan Aygün'ün arası bozulabilir mimarlar odası dava açmış arsanın sahibi Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı aynı şahıs. Bize kararı duyurmuyor.

CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
24 Aralık 2019 00:04		 24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2019 00:01
Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
23 Aralık 2019 23:17		 Fuat Oktay: Libya mutabakatından geri adım atılmayacak
23 Aralık 2019 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
23 Aralık 2019 21:01		 Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı
23 Aralık 2019 20:43
Yunanistan'da Türk diplomatın aracı kundaklandı
23 Aralık 2019 20:18		 Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
23 Aralık 2019 20:13
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
23 Aralık 2019 19:48		 MSB: Mehmetçik sayesinde hayat normale dönüyor
23 Aralık 2019 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?00:02 - Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı00:01 - 24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.23:51 - Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı23:46 - Kriz merkezi oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın23:41 - Sıra beklerken fizyoterapist eşliğinde spor yapıyorlar23:36 - Elektrikte kayıp kaçak yüzde 54.9'a düştü23:31 - Sıcak havalar bilim insanlarını endişelendiriyor23:21 - 11 başlıkta Kanal İstanbul'un ÇED raporu
23:21 - Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti23:17 - Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin23:13 - 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı23:11 - Emniyetten 60 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon23:06 - Netflix'in her dizisinde, uyuşturucuya özendirme, gay ve lezbiyenliğe övgü var23:04 - Ankara'ya Çarşamba günü kar geliyor22:58 - Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap22:51 - Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güneş kremi 3
değer mi hiç sorusu 1
3'ü bir arada 1
bazen 4
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
yılın son günü 2
tesel-ya 4
ahmet haşim çirkinliği 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
canan karatay 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Siirt Şirvan SYDV Personel Alım İlanı
Eskişehir Mahmudiye SYDV Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 35 İşçi Alacak
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. 40 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam