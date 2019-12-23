11 başlıkta Kanal İstanbul'un ÇED raporu

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak kabul edildi.

Rapor, halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda 10 gün süreyle halkın görüşüne açık olacak.

Bakanlık, projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşleri dikkate alacak. O görüşler ışında rapor içeriğinde gerekli eksiklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Değerlendirme Komisyonu'nun yeniden toplanmasını isteyebilecek.

AYRINTILARIYLA KANAL İSTANBUL

45 kilometrelik kanalın 18,5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan geçecek.

7 yılda tamamlanacak olan projenin maliyeti yaklaşık 75 milyar lira olarak hesaplandı.

Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran kara parçası yaklaşık 1 kilometre açılacak.

Kazı çalışmalarının 4 yıl sürmesi planlanıyor. Kara kazılarının yaklaşık 25 kilometre olması planlanıyor.

Proje kapsamında 6 adet arıtma tesisi devre dışı bırakılacak. Buna karşılık Sazlıdere Barajı'nın bulunduğu bölgede 4 adet arıtma tesisi yapılacak.

Karadeniz'de su seviyesi 4-5 cm düşecek, Marmara'da 2 cm yükselecek

28 milyon 141 bin metrekare alanda kazı yapılacak.

1 milyar 79 milyon 252 bin metreküp hafriyat çıkarılacak.

Çok yüksek gemilerin geçişine kapalı olacak.

Hafriyat Karadeniz çıkışı tarafında toplanacak.

24 saat geçişe açık olacak, ticari gemiler beklememek için kanalı tercih edecek.

SU KAYNAKLARINA ETKİSİ DİKKATE ALINDI

Kanal İstanbul 350 metre dışından geçtiği Terkos Gölü'nde yaklaşık yüzde 1,9 havza kaybı yaşatacak. Çalışma sırasında yapılan modellemeler, kanaldan Terkos Gölü'ne tuzlu geçişi olmayacağını gösteriyor.

Buna karşılık Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı'na tuzlu su geçişi olabileceği bu geçişin önlenmesi için de kanalın her iki tarafına beton şilteler yapılarak sızdırmazlık sağlanacağı belirtiliyor.

Kanal, Sazlıdere Barajı'nı devre dışı bırakacak. Buna karşılık bu baraja gelen tatlı suyun kullanılması için yeni bir depolama tesisi yapılacak. ÇED raporuyla Sazlıdere Barajı'nın devre dışı kalması üzerine Melen Çayı'ndan buradaki rezervin 36 kat fazlası suyun temin edileceği de ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir.

Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır.

Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir."