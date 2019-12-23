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Ankara'ya Çarşamba günü kar geliyor

TÜRKİYE kara kışın etkisine giriyor, Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminine göre çarşambadan itibaren Ankara'dan Erzurum'a, Kayseri'den Erzincan'a kadar geniş bir bölgede kar etkili olacak.
 23 Aralık 2019 23:04
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Ankara'ya Çarşamba günü kar geliyor

TÜRKİYE kara kışın etkisine giriyor, Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminine göre çarşambadan itibaren Ankara'dan Erzurum'a, Kayseri'den Erzincan'a kadar geniş bir bölgede kar etkili olacak.

Bu yıl kış hayli gecikti. 2019'un bitmesine sayılı günler kala nihayet etkili bir kar yağışı göreceğiz. Bugün yurdun batı kesimlerinde başlayan şiddetli yağışlar, çarşamba günü sıcaklığın daha da düşmesi ile kar yağışına dönecek. Kar yağışı asıl etkisini perşembeden itibaren gösterecek. Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu, Karabük, Sivas, Yozgat illerinde yoğun kar yağışı görülecek.

Kar yağışı iç anadolu bölgesi ile birlikte Doğu Anadolu'yu da etkisine alacak. Perşembe ve cuma günü Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan illerinde yoğun kar yağışı devam edecek.

Yurdun batısı için ise kar yağışı beklenmiyor. Bu yıl hiç kar almayan İstanbul'a yeni gelen bu soğuk hava dalgası da kar bırakmayacak.

Adana'nın alçakları yağmur yüksekleri kar

Bugün meteorolojiden arka arkaya gelen uyarılar, Ege ve Akdeniz bölgesi için oldu. Bugün Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. Bu yağışlar çarşamba gününe kadar aralıksız devam edecek. Adana'nın kuzeyindeki rakımı 1000 m. üzeri yerlerde ise 20 santimi bulan yoğun kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Antalya, Mersin, Balıkesir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimleri için de çok kuvvetli yağmur alarmı verildi. Antalya'da yağışlar salı günü akşamına kadar metre kareye 21-50 kg. yağış bırakacak. Yağışlar özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olacak.

Memurlar.Net
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