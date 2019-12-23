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Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, bir basın mensubunun "CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
 23 Aralık 2019 23:17
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Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, bir basın mensubunun "CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Ömer Çelik'in soru üzerine; Daha önce parti devleti diyorlardı, şimdi parti devletine kendi geleneklerinden cevap verdik. CHP, AK Parti'yi parti devleti olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Parti devleti eleştirisi yapıyorlarsa, bundan kurtulmalarının bir tane formülü var.

İş Bankası hisselerini hazineye devretsinler. Esas parti devleti budur. İş Bankaları hisselerini parti bünyende tutacaksın, arkasından parti devleti diyeceksin. Şimdi de utanmadan Bayraktar ailesinin ismini zikrederek, Hazine Bakanımızın ismini zikrederek, TÜRGEV ve KADEM'de görev yapan Cumhurbaşkanımızın çocuklarının isimlerinden bahsediliyor. Bu yetersiz siyasi magazin üretme çabası.

Ekonomi politikalarla ilgili varsa bir şeyi çıkıp söylesin. Uluslararası bazı çevrelerin yazdıklarının tercümesini CHP basın toplantısında bir daha dinliyoruz. Siz hangi politikaları eleştiriyorsunuz onu söyleyin. Şimdiye kadar hafıza yürüttüğümüzde bu hafızanın neticesi olarak kimin söylediği haklı çıkmıştır?" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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