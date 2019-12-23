Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
|23 Aralık 2019 23:17
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çelik, bir basın mensubunun "CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
Ömer Çelik'in soru üzerine; Daha önce parti devleti diyorlardı, şimdi parti devletine kendi geleneklerinden cevap verdik. CHP, AK Parti'yi parti devleti olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Parti devleti eleştirisi yapıyorlarsa, bundan kurtulmalarının bir tane formülü var.
İş Bankası hisselerini hazineye devretsinler. Esas parti devleti budur. İş Bankaları hisselerini parti bünyende tutacaksın, arkasından parti devleti diyeceksin. Şimdi de utanmadan Bayraktar ailesinin ismini zikrederek, Hazine Bakanımızın ismini zikrederek, TÜRGEV ve KADEM'de görev yapan Cumhurbaşkanımızın çocuklarının isimlerinden bahsediliyor. Bu yetersiz siyasi magazin üretme çabası.
Ekonomi politikalarla ilgili varsa bir şeyi çıkıp söylesin. Uluslararası bazı çevrelerin yazdıklarının tercümesini CHP basın toplantısında bir daha dinliyoruz. Siz hangi politikaları eleştiriyorsunuz onu söyleyin. Şimdiye kadar hafıza yürüttüğümüzde bu hafızanın neticesi olarak kimin söylediği haklı çıkmıştır?" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
24 Aralık 2019 00:04
|24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2019 00:01
|Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap
23 Aralık 2019 22:58
|Fuat Oktay: Libya mutabakatından geri adım atılmayacak
23 Aralık 2019 22:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
23 Aralık 2019 21:01
|Fahrettin Altun: Suudi mahkemesi skandal bir karara imza attı
23 Aralık 2019 20:43
|Yunanistan'da Türk diplomatın aracı kundaklandı
23 Aralık 2019 20:18
|Erdoğan muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
23 Aralık 2019 20:13
|AK Parti MYK toplantısı sona erdi
23 Aralık 2019 19:48
|MSB: Mehmetçik sayesinde hayat normale dönüyor
23 Aralık 2019 19:31