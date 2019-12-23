Sıra beklerken fizyoterapist eşliğinde spor yapıyorlar

Bolu'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde her Pazartesi günü fizyoterapist eşliğinde düzenlenen sabah egzersizine katılan hasta ve hasta yakınları muayene için sıra beklerken hem enerji depoluyor, hem de sıra beklerken yaşadıkları stresi atıyorlar.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özellikle hasta yoğunluğunun en fazla olduğu Pazartesi günleri tedavi için hastaneye gelen hastalar ve yakınları için sabah egzersizi programı düzenleniyor. Muayene sırası bekleyen hastaların bulunduğu bölümde düzenlenen sabah egzersizi etkinliğine hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı. Hastanede görevli fizyoterapist İsmail Polat, sabah egzersizine katılanlara yapacakları hareketleri anlatarak hastalarla birlikte egzersizleri yaptılar. Renkli görüntülerin yaşandığı programa katılanlar açma ve germe hareketleriyle hem eğlenceli dakikalar geçirdiler hem de sıra beklerken yaşadıkları stresi attılar.

PROJEYE İLGİ YOĞUN

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimi Mustafa Gürdal, sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi hareketli yaşam ve spor olduğunu ifade ederek, Biz de Bolu halkımıza bu konuda biraz farkındalık oluşturmak biraz da bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Projeye oldukça güzel ve yoğun bir ilgi oldu. Her pazartesi 10 ile 11 saatleri arasında bir saatlik bir program yapıyoruz. Bu projede özellikle hastanenin yoğun olduğu saatleri seçerek, hem sırasını bekleyen hastaların beklemeye bağlı stresini, gerginliğini azaltmış oluyoruz hem de evlerine giderken akıllarında böyle bir farkındalık oluşturarak sporun önemini kendilerine kavratmış oluyoruz. Gayet güzel olumlu tepkiler alıyoruz. diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ ÖĞRENİRKEN BÜYÜK ZEVK ALIYORLAR

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek şunları söyledi

Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzün beraber ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir çalışma. Sağ olsunlar İzzet Baysal Devlet Hastanemiz de bu çalışmaya hem öncülük hem de ev sahipliği yaptılar. Her pazartesi günü ciddi bir katılım oluyor. Burada poliklinik sırası bekleyen, kan alma sırası bekleyen hastalarımız ve hasta yakınlarımızdan uygun olanlar nasıl bir egzersiz yapılacağını da yine gelen uzman fizyoterapistimiz ve beden eğitimi hocamızdan da profesyonelce öğrenmiş oluyorlar. Doğru hareketi yapmak çok önemli. Tabi ki koruyucu sağlık hizmeti artık günümüzde Sağlık Bakanımızın da çizdiği vizyon çerçevesinde çok önemli. Bu hareketlerle koruyucu sağlık hizmetlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylelikle insanlarımız hasta olmasın, sağlıklarını korusunlar. Hareketli bir yaşamla da birçok hastalıktan uzak kalsınlar istiyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Bunu inşallah diğer hastanelerimize de yaymak istiyoruz. Vatandaşlarımız da hem öğrenirken büyük bir zevk alıyorlar, hem de program sonrasında bize teşekkür ederek doğru hareketi yapmayı öğrendiklerini söylüyorlar. İnşallah bu çalışmalarımızla da bu bilinci artırma, hareketli yaşamla da sağlığı koruma noktasında bir nebze katkı sağlamış oluruz.