Particiliğin son bulması, herkesin kendi işini yapması için, mülakatlar son bulmalı!

Her mülakat ile adaylarda yeni bir çile başlıyor.

Kim kime ulaşırsa artık... Siyasetçi, il başkanı, sermaye sahibi, dernek başkanı, bürokrat...

Devlette etkin ve yetkin makamlarda bulunanların, işlerinin yüzde 90'lık bölümünü, kamuya personel alımına dair iş takipleri oluşturmaktadır.

Herkes bıkmadan usanmadan, torpil için referans dağıtmaya, birilerine iş bulmaya çalışmaktadır.

Tüm enerjimiz, Devlet denilen mekanizmanın bu gizemli sürecinde tükenmektedir.

Ehil adam almamız gerekiyor denilerek yapılan 2 dakikalık mülakatlarla sadece kendimizi kandırıyoruz.

Her kimki, kamuya personel alımında mülakat yapıyorsa, yüzde 99 oranda hak yiyordur.

Bunun Ak Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi fark etmemektedir.

Bu nedenle, herkesin işine gücüne bakması için artık temiz bir sayfa açılmalı, mülakat süreçleri sonlandırılmalı, adalet hakim kılınmalıdır.

Ancak böyle yaparsak, kamuya personel alımını bir rant dağıtım sürecinden çıkarmış olur ve asil işimize odaklanabiliriz.

Sekreterinden özel kalem müdürüne, genel müdüründen bakanına kadar herkesin kamuya personel alımıyla uğraştığı bir kamu personel yönetim politikasında iflas etmemek mümkün değildir.

Rant dağıtımı değil adalet dağıtımı yapanlar, geleceğin siyasetinde belirleyici olacaktır.