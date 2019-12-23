Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı
|23 Aralık 2019 23:51
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Beyoğlu'nda, bir otomobil sürücüsünün sıkıştırması yüzünden şoförünün manevra yaptığı otobüs, tramvay yolunun demir parmaklıklara çarptı. Kaza nedeniyle, tramvay seferleri karşılıklı olarak tek ray üzerinden yapılırken, Beşiktaş'tan Karaköy yönüne araç trafiği de tek şeritten sağlandı.
Kaza, Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait belediye otobüsü şoförü, son yolcuyu indirdikten sonra Kabataş durağına doğru ilerlerken, bir otomobil sürücüsü kendisini sıkıştırdı. Otobüs sürücüsü, otomobile çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, tramvay yolunun demir parmaklıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırılan demir parmaklık parçaları tramvay yoluna saçıldı. Kaza nedeniyle bir ray kapanırken, seferler tek ray üzerinden çift yönlü olarak verildi. Kazanın ardından, Beşiktaş-Karaköy yönünde de araç trafiği bir süreliğine durma noktasına geldi. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, otobüs geçişlerine izin verilmedi.
Kazadan sonra otobüs şoförüne yardım eden Hacı Bulut, "Biz içeride oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi. Ne oldu diye dışarıya çıktık, otobüs bariyerlere çarpmış. Yolcu yoktu, tek şoför vardı. Şoför kendinde değildi, su falan götürdük. Su falan içti kendine geldi. Tramvay falan geçemedi" diye konuştu.
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