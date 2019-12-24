Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik
|24 Aralık 2019 03:35
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OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,"
"dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,"
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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24 Aralık 2019 SALI
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Resmi Gazete
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Sayı : 30988
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YÖNETMELİK
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Ticaret Bakanlığından:
OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,"
"dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,"
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"
"
"
"
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"
"
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan "su oyuncağı" ibaresi "su bazlı oyuncak" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.
"
"
MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
|
4
|
Bisfenol A
|
80-05-7
|
0,04 mg/l (göç limiti) - (TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)
"
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan "su oyuncağı" ibaresi "su bazlı oyuncak" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.
|
10
|
Fenol
|
108-95-2
|
5 mg/l (göç limiti) (polimerik materyalde TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)
10 mg/kg (içerik limiti) (koruyucu olarak TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)
MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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