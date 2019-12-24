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Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 24 Aralık 2019 03:35
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Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,"

"dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24 Aralık 2019 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 30988

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

OYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci ve 452 nci maddelerine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,"

"dd) Su bazlı oyuncak: Hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi oyuncaklar dahil olmak üzere içeriğinde su bulunan oyuncağı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III'ün 12 nci maddesinde yer alan tablodaki krom (VI) elementi ve kurşun elementine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

Krom (VI)

0,02

0,005

0,053

"

"

Kurşun

2

0,5

23

"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

4

Bisfenol A

80-05-7

0,04 mg/l (göç limiti) - (TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan "su oyuncağı" ibaresi "su bazlı oyuncak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

"

10

Fenol

108-95-2

5 mg/l (göç limiti) (polimerik materyalde TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

10 mg/kg (içerik limiti) (koruyucu olarak TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

"

MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2016

29847

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2017

30025

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4

Bisfenol A

80-05-7

0,04 mg/l (göç limiti) - (TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tablonun 6, 7, 8 ve 9 uncu satırlarında yer alan "su oyuncağı" ibaresi "su bazlı oyuncak" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde bulunan Kısım C'de yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

10

Fenol

108-95-2

5 mg/l (göç limiti) (polimerik materyalde TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

10 mg/kg (içerik limiti) (koruyucu olarak TS EN 71-10 ve TS EN 71-11'da belirtilen yöntemlere uygun olarak)

MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü, 5 inci ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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