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Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama

Kütahya'da akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 74 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 24 Aralık 2019 05:17
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Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama

Kütahya'da akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 74 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 askerin bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat ettiği belirtildi.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir."

Açıklamada, Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirlerin alındığı, konunun hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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