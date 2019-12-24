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Akdeniz'de ateşle oyun

Libya'da hükümete saldıran Hafter Terör Örgütü'nü destekleyen Yunanistan ve BAE destekli Mısır, Akdeniz'de gerilimi yükseltecek adım atıyor. İki ülke "Libya'nın karasularını koruma" bahanesiyle ortak bir güç kurup Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yapacağı yardımları engellemeyi planlıyor
 24 Aralık 2019 06:10
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Akdeniz'de ateşle oyun

Yunanistan ve müttefikleri Doğu Akdeniz'de tansiyonu sistematik olarak yükseltiyor. Libya'yla imzalanan anlaşmanın ardından Türkiye'ye karşıtı cephe kurma çabasına hız veren Yunanistan bölge turunu tamamladı. Geçtiğimiz hafta başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hafta sonu da Mısır'a gitti.

HAFTER'İN AYAĞINA GİTTİ
Dendias turunu Libya'ya düzenlediği sürpriz ziyaretle sonlandırdı. Bingazi'ye giden Dendias terörist Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştü. Dendias'ın buradaki görüşmede, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdü.

MISIR'LA ORTAK GÜÇ İDDİASI
Yunan bakanın, Libya, Mısır, Güney Kıbrıs, BAE ve S. Arabistan ziyaretleri ile ilgili en çarpıcı iddia yerel basın yayın organlarından geldi. Hafter'e yakın basın yayın kuruluşlarına göre Yunan ve Mısır donanması "Libya'nın karasularını korumak" gerekçesiyle ortak güç kurmayı planlıyor. Kurulacak güç ile Türkiye'nin UMH'ye silah ve asker yardımının önleneceği öne sürülüyor.

YUNAN BAKAN TEHDİT ETTİ
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada benzer imalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'ya askeri yardım konusunu Meclis'ten geçirdiğini hatırlatan Yunan Bakan, "Bu o kadar basit olmayacak. Türkiye buna karşı birçok ülkeyi karşısında bulacak" dedi.

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BORU HATTI GERİLİMİ
Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak diğer bir hamle de İsrail gazının Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa'ya taşınmasını öngören EastMed boru hattı olacak. Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail'in, EastMed boru hattının inşası için nihai anlaşmayı 2 Ocak'ta imzalayacağı duyuruldu. Atina düzenlenecek imza törenine, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi.

O HAT İHLAL EDİLECEK
İmzalanacak anlaşmaya göre İsrail'in Levant havzası açıklarındaki doğalgaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya'ya kadar uzanacak. Boru hattının geçiş güzergahı Türkiye'nin hak iddia ettiği hat üzerinde bulunuyor.

Ruslar komuta ediyor
Libya'daki çatışmada Rusların verdiği destek daha da ileri seviyeye taşındı. UMH'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Hafter güçlerine Rus paralı askerlerinin liderlik ettiğini aktardı. ABD basınına konuşan Başağa, Rusların Hafter güçlerine ateş desteği verdiğini söyledi. Rus unsurlar tarafından UMH güçlerine 2 bin 500 havan topu ve füze fırlatıldığını söyleyen Başağa, Rusların UMH dronelarına karşı Hafter'e ileri teknoloji desteği verdiğini vurguladı.

SİSİ'NİN TANKLARI LİBYA'DA
Öte yandan İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen internet sitesi Debkafile, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Hafter güçlerine gönderdiği tankların Libya'ya ulaştığı iddia edildi. Haberde talimatı bizzat Sisi'nin verdiği, T-72 tankları ve diğer zırhlı araçların 19 Aralık'ta Hafter güçlerine verildiği öne sürüldü.

Atina'da savaş senaryosu
Bir yandan Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaya çalışan Yunanistan diğer yandan da savaş senaryoları üzerine hazırlanıyor. Yunan basın yayın organı Kathimerini'nin devlet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, hükümet 4 ayrı senaryoya göre plan hazırlıyor. Habere göre, birinci senaryoda Türkiye'nin Güney Girit'e yakın ancak Libya'ya ait bir bölgeye bir araştırma gemisi göndermesi, ikinci senaryoda ise Türkiye'nin savaş gemilerine eşlik etmeden Yunan sularına bir araştırma gemisi göndermesi ele alınıyor. Diğer iki senaryoda ise savaş ihtimali masaya yatırılıyor. Üçüncü senaryoda Yunan sahasına donanma eşliğindeki araştırma gemisi, dördüncü senaryoda ise donanma ve Türk uçaklarının eşlik ettiği araştırma gemisi gelmesi. İddiaya göre Yunan ordusu tüm bu senaryolara göre ayrı ayrı planlar hazırlıyor.

Talha Menteş

Yeni Şafak
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