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Dijital mirasınız kimlere kalacak?

E-postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, video ve fotoğrafları arşivlediğimiz depolama alanları sık kontrol ettiğimiz ve kullandığımız dijital mecralar. Peki biz öldükten sonra bu hesaplara ne oluyor? Online ortamda varlığımızı sürdürdüğümüz her mecra, dijital miras kapsamına giriyor. Yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de her 10 kişiden 1'i vasiyetine şifrelerini ekliyor
 24 Aralık 2019 07:16
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Dijital mirasınız kimlere kalacak?

Dijital varlığımız hakkımızda birçok bilgiyi içeriyor. E-postalarımız, video ve fotoğraf arşivlediğimiz depolama alanları, sosyal medya hesaplarımız, dizi ve film aboneliklerimiz. Hayattayken aktif olarak kullandığımız bu mecralara öldükten sonra ne oluyor? Dünyada dijital hayatımız her şeyimiz haline geldikçe bunun örnekleri artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de her 10 kişiden 1'i vasiyetine şifrelerini ekliyor.

ÜLKEMİZDE YASAL DÜZENLEMESİ YOK

Kavlak Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Deniz Mina Küpana, Türk Kanunları'nda henüz yasal bir düzenleme bulunmadığını ancak yurtdışında örneklerinin görüldüğünü söylüyor. Dijital miras, burada devreye giriyor. Her ne kadar dijital miras dendiğinde akla sosyal medya hesapları gelse de, web siteleri, alan adları, ücretli müzik ve video siteleri, kısacası online ortamda varlığımızı sürdürdüğümüz her mecra, dijital miras kapsamına giriyor.

SANAL DÜNYADAKİ MAL VARLIĞIMIZ

WhatsApp, Telegram gibi iletişim servisleri, online banka hesapları, malvarlıkları ve ödeme hizmetleri, oyunlar, e-ticaret sitelerindeki kullanıcı hesapları, e-kitaplar, resim düzenleme programları da bunlara dahil.

FACEBOOK'A DAVA AÇTI

Küpana, Berlin'de dijital mirasa yönelik görülen bir davada tren kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin annesi, kızının Facebook hesabına erişim hakkı elde edebilmek için Facebook'a dava açtığından bahsediyor. Davayı açan anne, söz konusu ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu öğrenebilmek adına Facebook'tan bilgi edinebileceği düşüncesi ile davayı açmış ve Berlin Eyalet Mahkemesi aileler lehine karar vermişti.

Sosyal ağlarda süreç nasıl işliyor?

Instagram hesabını vefat eden kullanıcıların yalnızca 1. derecen akrabaları hesap kapatma talebinde bulunabiliyor. Birinci dereceden akraba olduğunun kanıtlanamaması halinde Instagram bu hesap kapatma işlemini kabul etmiyor. Instagram'ın yardım sayfası olan help.Instagram.com üzerinden "Vefat Eden Bir Kişinin Hesabını Instagram'dan Kaldırma Talebi" başlığı ile hesap kaldırma başvurusu yapılabiliyor
Yeni Şafak
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