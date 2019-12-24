MTV zammına Erdoğan indirimi		 

Her yıl yeniden değerleme oranında artış yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale etti. Pasaporttan ehliyet harcı ve cezalara kadar birçok kalemde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenirken, bu oranlı artış MTV'de uygulanmayacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla gelecek yıl MTV zammı yüzde 22,58 değil, yüzde 12 olarak uygulanacak.

1 Ocak 2018 öncesi tescilli bir otomobile göre yapılan hesaplamaya göre; motor gücü 1.300 cc'ye kadar olan 1-3 yaş aralığındaki araçlardan 964 lira, 1-3 yaş arasındaki 1.301-1.600 cc aralığındaki araçlardan 678 lira, 4-6 yaş arası 1.300 cc'ye kadar otomobillerden 672 lira, 4-6 yaş arası 1.300-1.600 cc arasındaki otomobillerden ise 1.258 lira MTV alınacak. 1,6 ve 1,8 motorlu 4-6 yaş aralığındaki otomobil sahipleri ise gelecek yıl 2 bin 316 lira MTV ödeyecek.

YENİ TESCİLDE ORAN

2018 yılı sonrası tescilli otomobil sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı ise şöyle: 1-3 yaş arasındaki motor hacmi 1.300 cc'ye kadar olan ve araç matrahı 46 bin 300-81 bin 100 TL aralığındaki otomobiller 1.059 lira MTV ödeyecek. Aynı yaş aralığında ve motor gücünde bulunan otomobilin araç matrahı 81 bin 100 liranın üzerindeyse MTV bin 156 lirayı buluyor. 1-3 yaş arasındaki 1,3 ve 1,6 motor hacmine sahip, araç matrahı 46 bin 300 liraya kadar olan otomobiller de bin 678 TL MTV ödenecek. Yine 1-3 yaş aralığındaki motor hacmi 1.300-1.600 cc arasında olan ve araç matrahı 46 bin 300 ile 81 bin 100 lira arasında değişen otomobillere sahip sürücülerin ödeyeceği miktar ise bin 846 lira olacak.

Motora göre MTV

¥ 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.601-1.800 cc otomobiller 2 bin 946 TL,

¥ 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.801-2.000 cc otomobiller 4 bin 670 lira

¥ 4-6 yaş aralığında ve motor hacmi 1.801-2.000 cc otomobiller 3 bin 596 lira

¥ 7 -11 yaş aralığında ve motor hacmi 0-1.300 cc otomobiller 376 lira

¥ 7-11 yaş aralığında ve motor hacmi 1.801-2.000 cc otomobiller 2 bin 114.

6 aylık pasaport 208,8 lira

Pasaport harç ücreti zammı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 için vatandaşlardan talep edilecek pasaport harcı yüzde 22,58 oranında zamlandı. Ocak 1'den itibaren pasaport harçlarında daha fazla ücret ödeyecek olan kişiler için 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık olmak üzere 5 farklı seçenek bulunuyor. Pasaport için belirlenen süre uzadıkça ücret artsa da yıl başına düşen tutar azalıyor ve avantaj gerçekleşiyor. Pasaportta 2019'da 133,50 TL olan defter bedelinin de yine yüzde 22,58 oranında artması bekleniyor.

B sınıfında harç 752 lira

A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise 254 liraya çıkacak.

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Direksiyonda telefon 288 TL

Kırmızı ışıkta geçmek 288, hız sınırını yüzde 30 aşmak 598, alkollü araç kullanmak 1.228, direksiyonda telefonla konuşmak 288 TL ile cezalandırılacak.

Cepte kayıt ücreti 1838 TL

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonu kaydettirmek için alınan 1.500 liralık harç bedeli, 1.838,70 liraya yükseltildi.

Pasaportlar ne kadar oldu?

6 aylık 170,4 TL 208,8 TL

1 yıllık 248,40 TL 304.5 TL

2 yıllık 405,5 lira 497 TL

3 yıllık 575,9 TL 705.9 TL

10 yıllık 812 lira 995 lira