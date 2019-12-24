FETÖ'nün karanlık cinayetleri		 
MTV zammına Erdoğan indirimi		 
Yeni Doğa'lar olmayacak		 
Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap		 
Motorin ve benzine zam		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aygün ve Yavaş'ın 'rüşvet' düellosu sürüyor

CHP Eski Milletvekili Aygün, Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyledi. Aygün "Beni perşembe günü belediyeye çağırdılar. Meclis üyeleri 'İstinafa müracaat etmemek için abi ne vereceksin?' dediler" çıkışında bulundu.
 24 Aralık 2019 07:59
Yazdır
Aygün ve Yavaş'ın 'rüşvet' düellosu sürüyor

CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddialarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Aygün hakkında partiden 'kesin çıkarma' istemiyle disiplin soruşturması başlatırken, Mansur Yavaş da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aygün hakkında 'Terörizmin finansmanı hakkındaki Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmekten' suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen Aygün, özetle şunları söyledi:

YİNE BİR OKUL PAZARLIĞI MI VAR?
Sayın Yavaş bu 79 projeyi ve rantçıyı açıklamak durumundadır. 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı? Onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Televizyonda 'İnşaatın yapıldığı arsa 20 bin metrekare' diyor. Şu anda bütün Ankara'daki müteahhitler zan altında. Arsa 12 bin 82 metredir. Mansur Bey'in dediği gibi 20 bin metrekare değildir. Bunun 2 bin 721 metresi şahsıma aittir. Mansur Yavaş'a 'Benden rüşvet istediler, para istediler. İrtikaba girer bu' diyorum. O da 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor. Beni FETÖ'cülükle suçladı. Ve 'Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50'sine el koysunlar' diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor? FETÖ'cü ortakları dediği ortaklarımdan bahsediyor. Bir insanın akrabası FETÖ'cü olabilir. Yavaş, 'Parayı FETÖ'cülere verdi, yurt dışına kaçtı' diyor. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışından gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimin evi, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunu araştırın bakalım. Bu adam Ankara'yı yönetecek, gerçekten belediye için mahzurlu bir adam. İddiasına göre benim elde ettiğim rant 950 milyon lira. Ben rantı, arsaları, iki kuleyi ve yürüyen merdiveni de ona veriyorum. Burayı 550 milyon liraya alsın. Çok hayırsever. Burası öğrencilere çok güzel yurt olur, ODTÜ'ye bağışlasın.


OTOPARKA RANT DENİLİYOR
Oturduk teker teker çıkardık. Bu inşaat 120 bin metre, doğru. Yerin yedi kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Burada 40 bin metrekare dediği yer otopark. Dört katlı otopark var. Kanun 'Her daireye en az bir otopark yeri ayır' diyor. Adamın teknik bilgisi olmadığı için, otoparkı, kazan dairesini, su deposunu ve jeneratörleri de satacağımı sanıyor.

Benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekaredir. İnşaat, Çevre Bakanlığının mevzuatına uygundur. Bilgisiz bu kadar, cahil bir insan nasıl belediye yönetecek? Ankara'yı çok kötü günler bekliyor. Ben Mansur Yavaş'a oy veren biri olarak bunları söylüyorum. Çıktığı canlı yayında '100 milyonluk rant elde ediyorlar, bir milyonluk okul yapıyorlar' diyordun. Programın sonunda da 'bizim arkadaşlar okulun pazarlığını yapmaya gitti' diyor. Hani okul bir milyondu? Bir milyon da, 25 milyon da yanlış. Okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. Okulun ruhsatında da 7 milyon yazıyor. 25 milyon nereden çıktı o zaman?

'ABİ NE VERECEKSİN?' DEDİLER
Beni perşembe günü belediyeye çağırdılar. Yanımda da kız kardeşim vardı. CHP'nin grup odasına girdik. Sekiz Meclis üyesi var. İki kişi; adı avukat Ömer, bir de Grup Başkanı Coşkun Torun ile diğer Meclis Üyeleri 'İstinafa müracaat etmemek için abi ne vereceksin?' dedi. Ben de 'Bu nasıl bir soru? Ne vereceksin diye bir tabir yok. Benimle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Böyle bir teklifle gelmeyin' dedim. Ben orada şüphelendim. Benimle pazarlık yapılıyor, daire başkanları imar daire başkanı ve hukuk müşavirleri yok. İmar Daire Başkanı geldi, Hukuk Müşaviri'nin 'Burada onun işi yok' dendi. Ankara'nın Mansur'un belediye başkanlığından çekeceği var.

İKİLEMDE KALDI
Aygün, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin 'O kişiler sizden 25 milyon TL'yi kendi ceplerine indirmek için mi istediler?' sorusuna Aygün "Hayır, öyle bir şey yoktur. 'Okulun bedeli 25 milyon TL tutuyor' dediler" diye cevapladı. Görüşmelerin ses kaydı var iddialarıyla ilgili de Aygün şunları aktardı: Ben hiçbir yerde ses kaydı demedim. Görüntüler elimizde var dedim.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz'de ateşle oyun
24 Aralık 2019 06:10		 Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama
24 Aralık 2019 05:17
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
24 Aralık 2019 03:47		 Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik
24 Aralık 2019 03:35
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
24 Aralık 2019 03:34		 Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
24 Aralık 2019 00:04
24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2019 00:01		 Ömer Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
23 Aralık 2019 23:17
Mansur Yavaş'tan, Aygün'ün iddialarına cevap
23 Aralık 2019 22:58		 Fuat Oktay: Libya mutabakatından geri adım atılmayacak
23 Aralık 2019 22:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:01 - Karadeniz bölgesinde orman yangını07:59 - Aygün ve Yavaş'ın 'rüşvet' düellosu sürüyor07:46 - FETÖ'nün karanlık cinayetleri07:34 - Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi07:30 - İhracatta 250 milyar dolar zor değil07:20 - MTV zammına Erdoğan indirimi07:16 - Dijital mirasınız kimlere kalacak?06:41 - Yeni Doğa'lar olmayacak06:10 - Akdeniz'de ateşle oyun05:17 - Kütahya Valiliğinden askeri birliklerdeki gıda zehirlenmesiyle ilgili açıklama
05:15 - 2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı05:13 - Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti03:47 - Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik03:35 - Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik03:34 - Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği00:04 - Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?00:02 - Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı00:01 - 24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
MTV zammına Erdoğan indirimi
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Doğa'lar olmayacak
FETÖ'nün karanlık cinayetleri
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
24 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
yalnızlık 3
yılın son günü 2
ayrılmaz üçlü 3
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
asansör müziği 2
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
saçını kestirmek 1
denizli 11.komando tugayı 3
Ukde 1
SON İLANLAR
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Pozantı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trabzon Bestel Turizm 5 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 1 İşçi Alacak
Bursa Tarımaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam